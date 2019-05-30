高雄室外禁菸擬擴大到連鎖超商咖啡 提倡吸菸禮節

2019-05-30 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局30日舉行531世界菸日活動，宣布未來擬將室外禁菸區再度擴大到連鎖超商及咖啡店騎樓。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 高雄市衛生局30日舉行「菸消雲散 同理相伴」531世界無菸日活動，衛生局長林立人宣布，高市繼4月1日起實施公車站及計程車候車亭禁菸措施，未來室外禁菸區將再擴大到超商及連鎖咖啡騎樓，首度針對吸菸者發起「三不兩要」吸菸禮節運動，提醒吸菸者在騎樓等非禁菸區吸菸時，要以同理心考量他人感受。

衛生局在會中表揚高雄榮總、義大醫院、高醫、健仁醫院、市立岡山醫院及鳳山醫院等無菸醫院績優單位，其中獲特優的高雄榮總，除了戒菸成績亮眼，其推動的「無菸生態系」更獲得國家品質標章銀質獎肯定，還輸出台灣經驗到越南、諾魯及柬埔寨等國，幫助當地民眾戒菸。

高榮戒菸治療管理中心副主任陳弘哲表示，根據臨床觀察，孩子、生病及經濟等因素，可提高癮君子戒菸意願，近幾年各戒菸班的成功戒菸率都有8、9成，不過院方追蹤5年發現，這些人的復抽率也高達5成以上，戒菸方式仍須多管齊下，才能降低吸菸率。

社區心理衛生中心主任蘇淑芳說，過去執行菸害取締，常遭民眾詬病侵害人權，曾有癮君子被罰後吐露心聲，抱怨吸菸者「被驅趕、沒尊嚴」，今年採「柔性」策略提出吸菸禮節，包括「不邊走邊吸菸、旁邊有人不吸菸、不再共同管線間吸菸」、「要互相尊重、要到室外空曠處或下風處吸菸」等，減少二手菸飄散影響他人感受及健康。

蘇淑芳表示，目前高市超商及連鎖咖啡騎樓的室外座位上，常有民眾長時間聚集吸菸，菸味飄散常影響經過的行人，將跟進新北市措施，最近就會邀業者開會協商，將室外座位納入禁菸區。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康