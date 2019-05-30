流感群聚蔓延 澎湖盼學校補習班落實生病不上學

2019-05-30 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



澎湖縣衛生局今天下午召開流感處理情況記者會，表示目前掌握通報25個流感群聚，已結案10例，使用克流感藥物共計237人，全縣抗流感藥物儲備量充足，為切斷傳染途徑，衛生局已協請各級學校，落實生病不上學措施。

澎湖縣衛生局表示，縱觀澎湖以往流感狀況，隨觀光季節，澎湖湧入觀光客，流感開始蔓延，今年5月初，各級學校、社區流感人數有增加趨勢，上周有101人次使用克流感藥物，是最高使用人次周。

澎湖縣自4月底，西嶼國中爆發流感群聚感染，傳出10天內全校118名學生有20多人經快篩證實感染流感，迫使校方停課3天，全校消毒，控制疫情蔓延。後來馬公市也有高中職、和國中、小學班級有群聚感染，連軍營也出現群聚感染。

澎湖縣衛生局統計，5月通報上吸道感染群聚事件共21件，其中18件發生在校園。衛生局緊急監控疫情，軍營在8天後便控制住，但學生為了上課、補習，自主管理或顯薄弱，衛生局才協調全縣各學校，落實發病不上學。