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黃國昌緊咬樂樂養雞場 屏縣府說關鍵在這裡...

2019-05-30 19:29聯合報 記者江國豪╱即時報導

「屏東枋寮鄉民受夠了」時代力量黃國昌今天在立法院，質詢農委會主委陳吉仲表示，枋寮居民被屏東縣議員周碧雲違法開設的養雞場臭氣熏得苦不堪言，願在下周找時間與陳吉仲一同前往屏東會勘，並邀屏東縣長潘孟安聆聽居民聲音。而陳吉仲答詢承諾會處理這件事，下午就告知屏縣府，希望依法行政。

屏東縣政府下午發布新聞稿回應，樂樂養雞場的後續處理關鍵，在於業者提出的「容許使用變更申請」，但業者於106年向枋寮鄉公所提出申請後，公所迄今未依「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」進行初審，縣府已經多次催辦，並提醒現任鄉長陳亞麟，今天再度去電鄉公所請儘速完成初審，以便縣府依程序複審，讓此案不再歹戲拖棚。

依《屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點》，畜牧設施申請面積超過1000平方公尺者，由鄉鎮市公所初審通過後，函送縣府核定；鄉鎮市公所受理申請案，經初審不符規定者，應敘明理由駁回。

屏東縣政府指出，在黃國昌委員質詢後，農業處長黃國榮致電陳吉仲說明此案迄未完成初審的情形，而枋寮鄉公所雖曾於5月20日函文縣府，請求廢止畜牧設施容許使用同意書及畜牧場登記證，但該紙公文並非啟動行政程序應辦理的「初審」，所謂初審是包括：位配置圖、設施設備、面積…等審查表項目，如果公所初審行政程序未完成，縣府無法接續辦理複審，做出最後的裁定。

樂樂養雞場是於103年10月30日經枋寮鄉公所初審通過，送至縣府複審核定發照；105年12月19日農委會至樂樂養雞場會勘，要求業者限期改善，再依法提出變更申請，樂樂養雞場等5場畜牧場於106年2月15日、7月4日向枋寮鄉公所提出畜牧設施容許申請，但公所都沒有啟動初審作業。

縣府農業處先後於106年4月19日、5月1日、7月24日、107年5月21日、10月4日、11月22日、12月5日及今年1月21日、3月22日發文請枋寮鄉公所依相關規定進行審查，仍不見動靜。

期間環保單位也至樂樂養雞場查處臭味空汙並開罰，業者提起行政訴願結果竟然勝訴，環保單位只得撤銷罰單，環保局今年4月22日特別函請鄉公所盡快辦理畜牧設施容許申請初審，環保單位才能有所依據查處空汙。

縣府強調，希望鄉公所負起責任儘速依相關規定進行審查，以免衍生不必要的誤解與枝節。

枋寮居民曾至樂樂養雞場前抗議。圖／翻攝自《樂樂養雞場自救聯盟》臉書
枋寮居民曾至樂樂養雞場前抗議。圖／翻攝自《樂樂養雞場自救聯盟》臉書
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時代力量黃國昌今日（30日）在立法院，質詢農委會主委陳吉仲表示，枋寮居民被屏東縣...
時代力量黃國昌今日（30日）在立法院，質詢農委會主委陳吉仲表示，枋寮居民被屏東縣議員周碧雲違法開設的養雞場臭氣熏得苦不堪言。圖／翻攝自黃國昌臉書
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屏東縣政府針對黃國昌質詢內容，回應樂樂養雞場的後續處理關鍵，在於業者提出的「容許...
屏東縣政府針對黃國昌質詢內容，回應樂樂養雞場的後續處理關鍵，在於業者提出的「容許使用變更申請」。記者江國豪／翻攝
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屏東縣政府陳吉仲農委會
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