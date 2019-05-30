要搶要快！屏東春遊加碼禮快發完 自由行補助剩3成

2019-05-30 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



交通部觀光局春遊補助方案，截至昨日（29日）為止，屏東縣政府交旅處統計「團體旅遊補助」申請額度已達額滿，而「自由行補助」僅剩不到3成；另外，縣府加碼發放的1萬9000份伴手禮「屏安福袋和摸彩券」也所剩不多。

屏東今年初靠台灣燈會，成功吸引大批旅客湧入，原先觀光業者擔心「五窮六絕」，5至6月間因觀光淡季導致遊客銳減，但靠春遊補助方案，加上天氣宜人，北部連日降雨、南台灣天氣相較穩定，仍維持一定遊客量。

屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，屏東春遊旅客人數明顯成長，原本預計6月中旬左右，補助才會額滿，然而「團體補助」提早在5月底就額滿，「自由行」部分也已使用72.38％，剩下1萬1048間房間，可能是因為屏東縣同時含括了經典小鎮、客家小鎮和離島等青年加碼優惠，再加上縣府推出的加碼行銷，讓屏東春遊補助申請數量，位居全台前5名。。

2019春遊補助，在自由行部分，凡住宿於參與春遊專案的旅宿，即享基本補助每房現抵房價500元優惠，不限年齡，每人1次機會；另18至40歲民眾還享有青年加碼優惠，在基本補助使用後，住宿東港或恆春地區民宿，還再享有一次加碼折抵房價500元優惠；住宿小琉球則又再享有一次折抵房價500元的離島補助。

黃國維說，目前「自由行補助」僅剩不到3成，預計規畫到屏東旅遊的民眾動作要快，一旦補助優惠預算用完就會停止申請，另外屏東縣加碼發放的「屏安福袋和摸彩券」也所剩不多，凡參與抽獎有機會抽中百萬休旅車和gogoro等許多大獎。