恆春機場立榮停航後 張景森：協助縣府推國際包機

2019-05-30 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東恆春機場僅有的立榮航空每周2班松山往返恆春，停飛4年多後，5月28日宣告停航；行政院政務委員張景森當天南下恆春機場視察，允諾會要求交通部民航局協助縣府推動國際商務專機或包機起降，並請民航局加快機場硬體前置規畫評估作業，以提升機場軟硬體設施為目標，同時請觀光局研擬放寬恆春地區相關包機補助，以提升境外包機誘因。

屏東恆春機場因載客率逐年下滑，2014年9月停飛後，行政院核定縣府試辦國際包機2年，今年3月底到期前，縣府向民航局提出短中長期計畫，要求再延長試辦國際包機2年，民間也有人籌組恆春機場活化協會，不讓機場關場；張景森視察時除表示已同意展延，並允諾由民航局協助推動恆春機場國際商務專機或包機起降。

針對縣府所提中長期計畫，張景森表示將改善機場軟硬體設施，包括裝設提升飛航安全的儀器輔助降落系統（ILS）、延長跑道與增設第2條跑道的委託研究案，今年會發包，明年底會有結果；觀光局則研擬修正「全球市場來台優質行程認證計畫獎助實施計畫」，放寬恆春地區比照花東地區補助，提升包機誘因。

縣府表示，曾獲交通部民航局補助200萬元辦理「恆春機場升格國際機場之可行性初評」，針對機場跑道長度不足（僅1700公尺），且易受冬季季風及落山風影響的限制，導致適合起降之機型較少，已多次促請民航局裝設儀器輔助降落系統、延長既有跑道、增設側風跑道等設施，但皆未積極辦理；縣府會持續促請民航局及觀光局加快辦理，讓恆春機場盡快有國際班機起降。