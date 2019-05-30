中山工商女排隊創佳績 高市教育局頒30萬獎金

2019-05-30 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山工商女子排球隊今年勇奪莒光盃中等學校排球賽冠軍、高級中等學校甲級排球聯賽亞軍，高雄市教育局長吳榕峯今天勉勵球員優異表現，頒發30萬元獎金。校長林昭億表示，學校體育團隊不只排隊，足球、空手道也都有優異表現，希望市府多予鼓勵，將高雄打造成體育城市。

中山工商董事長陳國清與校長林昭億，帶著學校100多名女排、男女足、射箭、空手道、自由車、特奧等選手，參加表揚儀式，林昭億代表女排隊接受30萬元獎金，女排隊員則以簽名球回贈。

吳榕峯表示，體育選手在國內「唯有讀書高」的環境打拚，相當不易，長期忍受訓練的磨練和運動傷害，所謂台上一分鐘，台下十年功，選手們能有今日傑出表現，是平日所付出辛勞的累積，他為選手們的努力致上敬意。

林昭億指出，教育局的全數獎金將用於選手營養品及競賽補助。少子化後學校經營不易，要維持如此龐大體育團隊運作，校方備感壓力，亟需政府部門和民間企業踴躍捐輸贊助，鼓舞士氣。