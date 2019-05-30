愛河龍舟點睛 韓國瑜：預估吸引20萬遊客、創4千萬產值

2019-05-30 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2019高雄愛河端午龍舟嘉年華將於6月7至9日舉行，市長韓國瑜、議長許崑源與團隊在音樂館前愛河龍舟碼頭，為24艘龍舟點睛，祈求風調雨順，活動圓滿順利。韓國瑜表示，愛河龍舟賽已是台灣品牌賽事之一，今年預估吸引超過20萬遊客，創造運動觀光產值4000萬元。

端午節結合民俗節慶和運動賽會舉辦龍舟賽，是高雄市具歷史與特色的重大活動，將在愛河及中芸漁港舉辦。高雄愛河端午龍舟賽為全國唯一同時辦理競技龍舟、傳統龍舟比賽的城市，並規畫夜間賽事。

韓國瑜表示，今年活動最大亮點為24艘全新龍舟啟用，包含12艘大型競技龍舟、8艘大型傳統龍舟及4艘小型傳統龍舟。大型競技龍舟的規格皆符合國際龍舟聯合會IDBF規範；傳統龍舟則委由71歲國寶級的造船師傅洪全瑞製作，兼具美觀與實用。

韓國瑜表示，今年龍舟競賽總獎金150萬元，參與隊數創新高，有133隊、3168人報名，其中外國選手有24隊、超過300人，顯示愛河龍舟賽已是台灣品牌賽事之一，具備優良的後勤服務與周邊系列活動。

「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」邀請知名演員夏光莉小姐擔任活動代言人。運發局表示，端午節除龍舟競速賽事外，還有市民體驗活動、親子獨木舟以及龍舟拔河等特色活動，再加上街頭藝人展演及美食攤位，營造端午節慶嘉年華氛圍。