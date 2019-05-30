田地自己顧！她脫掉民代背心 1秒變農夫

2019-05-30 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



脫掉民代背心、1秒變農夫！屏東縣高樹鄉代表會副主席陳美棉，擔任鄉民代表服務鄉親10幾年，但只有當地人知道，她另一個身分，是個標準的農村婦女，她總共在高樹鄉租下近7公頃農地，種植芋頭、檸檬、芭樂、茄子、蔬菜等作物，陳美棉說，因為高樹水質礦物質元素豐富，種出來的芋頭特別香。

高樹鄉民代表會副主席陳美棉已年近60歲，從還是少女時就跟著長輩一起務農，8年前開始種植檳榔心芋，芋頭田就佔地3.5公頃，她說芋頭苗去年8月份陸續種植，生長期約8至10個月，大約清明節到中秋節是主要產季。

由於高樹鄉的農田灌溉用水位於水源保育區內，因來自大武山系所以含豐富的礦物質元素，正是芋頭生長重要成分，再加上適當的肥培管理，讓每株芋頭的葉片碩大，芋桿粗肥，走進芋田，整個人幾乎被芋葉所包圍，而芋頭塊頭相當結實，肉質細緻綿密，並有一股高樹芋特有的香氣。

不過，陳美棉說可惜高樹芋沒有特別的品牌，常被外地買去充當成當地的芋頭，近期一直與鄉公所、農會合作，希望打出地方品牌；最近芋頭已進入採收期，預計1個月收成結束，就要讓田地進入休息期，並撒下綠肥補充地力及抑制病蟲產生。