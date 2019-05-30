南台首座新建社宅「凱旋青樹」開工 韓國瑜：供經濟弱勢、青年居住

2019-05-30 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



過去南台灣社會住宅均由舊有建物整建，高雄市府新建社會住宅「凱旋青樹」今下午開工，成為南台灣首座新建社宅，規畫6至28坪1到3房，共245戶只租不賣，3成供弱勢，7成供大學生和年輕上班族，預計3年完工。

「凱旋青樹」基地為市府「機11」機關用地，共興建2棟地下2層、地上13及14層大樓，規畫127戶6到9坪單身套房、99戶17到18坪2房、19戶23到28坪3房，另有停車位汽車格130格、機車格284格，預計將於2022年完工。

都發局說，「凱旋青樹」規畫約30%給弱勢、急難救助市民居住，70%給大學生和年輕受薪階級，搭配社區活動、長輩照顧等社會服務，實現「老青共居」理念。

高市長韓國瑜出席開工典禮時致詞表示，該工程過去1年曾流標2次，如今都發局克服困難，在不增加預算下，重新檢討招標文件後順利完成招標。韓國瑜強調，市府存在目的是讓人民安居樂業，市府會以此目標全力衝刺，並把教育辦好、關懷弱勢族群。

韓國瑜說，新辦社會住宅就是要提供經濟弱勢、青年居住環境，未來市府會繼續盤點公有閒置土地，重新評估新建或整建社宅，另也將推出老青共居3方案，包括租金補貼、購屋優惠貸款、包租代管等居住輔助方案，提供市民不同居住選擇。