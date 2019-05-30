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不滿吳子嘉亂爆料 韓國瑜發聲明：準備提告

60年經驗製船師傅 為愛河賽龍舟點睛

2019-05-30 17:13中央社 高雄30日電

擁有60年經驗的國寶級製船師傅洪全瑞，今天參加「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」活動，也為製作的龍舟點睛開光，得意都寫在臉上，但也為可能失傳的傳統製作龍舟技術憂心。

「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」即將於6月7日至9日在愛河舉行，下午在愛河畔由高雄市長韓國瑜、洪全瑞等人為24艘全新龍舟點睛開光和祈福。

71歲的洪全瑞從國小即幫忙和學習製作龍舟，習得一身傳統製作龍舟和王船等技術，為文化部「傳統建築大木作」匠師、木船製作修復技術保存者，也是國內首屈一指的國寶級製船師傅。

看到打造的龍舟完工並點睛開光，且即將下水，洪全瑞接受中央社訪問時顯得十分興奮，侃侃而談去造船師傅家習藝，自17歲學成「出師」一路打造龍舟和王船至今，經手打造的船隻和龍舟無數。

洪全瑞表示，由於他居住的屏東東港有王船祭，因此王船和龍舟等造船技術，也順利傳承下來，但目前當地精於此技藝的師傅年齡也都有6、70歲以上，傳承技藝要快。

洪全瑞說，屏東東港王船祭王船大都由他與當地多位造船師傅承造；目前的龍舟材質有木質和玻璃纖維等，分為多段的零組件，由他負責打造和組裝的龍舟可以用上2、30年。

「2019高雄愛河端午龍舟嘉年華」分為日間競技龍舟及夜間傳統龍舟，為國內唯一有夜間賽事、競技龍舟及傳統龍舟比賽的大型龍舟活動，今年有132隊的3100多人參賽，總獎金新台幣150萬元，比賽場地旁的愛河畔規劃包含街頭藝人展演、美食攤位等周邊活動，營造端午節慶嘉年華氛圍。

愛河王船東港
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