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議員指高銀虧損促查 韓國瑜：若有新事證就送辦

2019-05-30 14:52中央社 高雄30日電

無黨團結聯盟籍高雄市議員李順進今天說，高雄銀行股份有限公司經營績效差，獲利私有化、虧損社會化，應查辦；高雄市長韓國瑜表示，興利除弊齊頭並進，如果有新事證就送辦。

韓國瑜說，以毋枉毋縱原則，查到新事證就送辦，請地方檢察署查個水落石出，該起訴就起訴。興利除弊齊頭並進，不會睜一隻眼閉一隻眼。

李順進在高雄市議會總質詢時表示，比較同等級銀行經營績效顯示高銀表現遜色，信評曾由「穩定」轉為負向，常務董事和獨立董事未盡監督責任，且高銀的就學貸款利率不夠低，有失高銀社會責任。

高銀董事長朱潤逢答詢表示，按議員要求重新檢視相關放貸案。

此外，韓國瑜首場中國國民黨總統初選造勢「決戰2020、贏回台灣」6月1日於總統府前凱達格蘭大道舉行，自由時報報導，韓國瑜為演戲「路過」凱道，要求高雄市政府海洋局臨時在當天於台北市希望廣場安插「鱸魚得水」銷售記者會。

海洋局長趙紹廉受訪表示，海洋局配合檔期在希望廣場行銷鱸魚，原本希望藉韓國瑜高人氣行銷，但截至目前，韓國瑜沒打算出席行銷活動。

至於國民黨總統初選參選人郭台銘稱只要受邀，樂意參加6月1日造勢活動；韓國瑜受訪表示，「我也是受邀」，如果郭台銘有興趣，應聯繫主辦單位。

韓國瑜高雄市郭台銘
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