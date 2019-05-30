第一期捷運三線墊付款 台南市議會通過

2019-05-30 04:26 中央社 台南29日電



台南市議會今天通過先進運輸系統第一期藍線、藍線延伸線與紅線規劃案共三案墊付款。至於綠線墊付案未過，市府交通局將爭取在下次議會同意。

台南市政府交通局也感謝議會支持。有關第一期藍線，後續將進入綜合規劃階段，市府將舉辦說明會、公聽會蒐集民眾意見，增加民眾參與，綜合考量環境影響、都市景觀、交通接駁、民眾意見及施工技術等面向，讓先進運輸的發展結合市民生活、觀光旅遊，也期盼進一步帶動未來城市整體發展。

有關第一期藍線未來財務規劃，交通局透過新聞稿表示，捷運營運27年後預估本業營運收入新台幣233.38億元，土地效益10.32億元，本業營運成本145.81億元，可損益平衡。對於先前提到「第一年收支平衡」，是指「若不包括興建成本攤提，預估第一年的營運收入會大於支出，不需市府另外補貼費用」。

有議員關切捷運未來運量營收是否足以支應經費支出，交通局特別說明，第一期藍線部分，營運初期預估每日運量可達3.1萬人次，持續成長至民國130年可達7.6萬人次，採用務實的運量預測，並以高架型式配合當地環境，工程造價合理（約17億/公里）。合理運量評估不會過度投資，造成未來財務負擔。

交通局數據比較台南與高雄的運量預測合理性，以目前高雄捷運紅/橘兩線每日運量約17到18萬人次，平均一條線運量約9萬人次；但台南市藍線預估初期運量3.1萬人次，只是高雄運量33%。對比人口總數，高雄市277萬人、台南市188萬人約為高雄市68%，未來運量推估只有高雄運量的33%，顯然對於未來運量推估保守客觀。

至於紅線與藍線延伸線，交通局表示，後續可行性研究階段，市府也將進行發包，針對2條路線的財務、交通、型式、路線等各方面研究，依規定送交通部、國發會審查並由行政院核定。

由於捷運要構成路網才能達到交通效益，因此先進運輸優先路網規劃第一期藍線、延伸線、綠線、紅線等4條路線。中央在107年納入前瞻基礎建設計畫特別預算內，同意補助捷運規劃作業，高比例的分攤預算，由中央出資84%（9700萬元），市府只需負擔16%（1900萬元），以儘速啟動台南先進運輸的規劃進度。