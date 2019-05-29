親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

拉拉庫斯回憶：走讀高一生及嘉義鄒族二二八史蹟

日職／王柏融終止連3戰安打 陳冠宇化解滿壘危機

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市教育局今天發出第一批畢業生獎狀到各級中小學，其中市長獎的獎狀封面圖案，是高雄市長韓國瑜大力推動的「愛情摩天輪」，該獎狀封面隨即在各社群軟體群組瘋傳，許多人看了都會心一笑，學生們更是笑翻，大虧領獎同學「你要領Motel獎狀了」，不過也有人質疑，好學生領的獎狀上有象徵摩鐵的摩天輪，「會不會太情色」？

高雄市教育局長吳榕峯表示，當初廠商設計的幾個圖樣出爐時，有邀請多名校長共同審查，最後決定選擇摩天輪，就是希望學子的學習就像摩天輪一樣可以持續轉動，邁入下一個學習階段，「希望大家能用正面態度看待，不要老是負面批判。」

高雄市教師職業工會副理事長陳建志表示，今天學校師生看到第一批獎狀送來，「都笑翻了」，老師們的群組也在瘋傳獎狀圖案，不過大部分都是會心一笑。他說，每個人心中都有一把尺，不過現在是多元時代，「同一件事有不同角度和高度」，不能因為跟自己想法不同就用負面態度批評。

陳建志說，建議往後教育局如有相關設計案，除了應將設計者理念清楚說明讓學生了解，減少負面感受，定案前最好也能應徵詢、了解基層的聲音，以免「美意變惡意」，壞了高雄門面。

高雄市中小學畢業生獎狀出爐，其中市長獎獎狀封面圖案是高市長韓國瑜力推的「愛情摩天...
高雄市中小學畢業生獎狀出爐，其中市長獎獎狀封面圖案是高市長韓國瑜力推的「愛情摩天輪」，許多學生看到笑翻了，直虧「領Motel獎狀耶！」圖／讀者提供
分享

高雄市教育局
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24

高市第二例本土登革熱現蹤 50歲攤商遭感染

2019-05-29 18:58

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

高市臨時教保員低薪 韓國瑜：6月解決

2019-05-28 23:29

高港第七貨櫃中心 第一期工程近完工

2019-05-28 23:17

回家真好 15年北漂師介聘返高

2019-05-28 22:56

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

罕見132公斤龍膽石斑遭烹 民眾諷沒放生太自私

2019-05-29 15:42

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

中部萬安演習明下午實施 南投各交流道「准下不准上」

2019-05-29 18:59

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

窮縣又負債！ 宜蘭每人平均背債4萬6千元

2019-05-29 12:55

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24

大巨蛋明闖都審 林洲民：不顧市民安全的假電腦模擬

2019-05-29 14:33

網獲逾200斤巨大龍膽石斑 花蓮餐廳業者買下

2019-05-29 16:46

居民喊搶救中正公園綠地 鄭文燦：停車場跟綠地可共存

2019-05-29 15:33

嘉市文化局長終於選定！劍湖山世界前總經理出任

2019-05-29 15:38

桃園電纜地下化工程延宕塞車近4年 立委督促已完工

2019-05-29 15:29

高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40

苗栗嘉盛社區空拍變招牌 記錄美景還能自主防災

2019-05-29 15:33

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

苗栗造橋端午南瓜節 隧道好美 盼勿摘瓜

2019-05-28 23:57

西濱快速路下方農路 地方要求打通

2019-05-28 23:49

台中年平均20億鋪新路 議員：路下老舊管線如炸彈

2019-05-29 14:09

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

女力出頭天 台南13區農會女性總幹事創紀錄

2019-05-29 21:51

迎接味全龍進駐主場 嘉市棒球場改鋪設天然草皮

2019-05-29 18:40

嘉縣布袋遊艇港 轉型太陽能艇庫

2019-05-28 23:30

苗縣藍營議員嗆網友「給人Ｘ」 發道歉聲明關臉書

2019-05-29 17:43

影／迎西瓜產季遊山海 後龍西遊季六一登場

2019-05-29 17:54

翡翠水庫7分飽 8月底前供水無虞

2019-05-28 23:41

朱立倫談話惹議 高思博轟黃偉哲：不自省是一貫作風

2019-05-29 18:06

一卡通搶電子支付市占率 柯文哲：6個月保證殲滅敵

2019-05-29 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top