高市市長獎封面是摩天輪 學生笑翻「領motel獎狀耶」

2019-05-29 22:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市教育局今天發出第一批畢業生獎狀到各級中小學，其中市長獎的獎狀封面圖案，是高雄市長韓國瑜大力推動的「愛情摩天輪」，該獎狀封面隨即在各社群軟體群組瘋傳，許多人看了都會心一笑，學生們更是笑翻，大虧領獎同學「你要領Motel獎狀了」，不過也有人質疑，好學生領的獎狀上有象徵摩鐵的摩天輪，「會不會太情色」？

高雄市教育局長吳榕峯表示，當初廠商設計的幾個圖樣出爐時，有邀請多名校長共同審查，最後決定選擇摩天輪，就是希望學子的學習就像摩天輪一樣可以持續轉動，邁入下一個學習階段，「希望大家能用正面態度看待，不要老是負面批判。」

高雄市教師職業工會副理事長陳建志表示，今天學校師生看到第一批獎狀送來，「都笑翻了」，老師們的群組也在瘋傳獎狀圖案，不過大部分都是會心一笑。他說，每個人心中都有一把尺，不過現在是多元時代，「同一件事有不同角度和高度」，不能因為跟自己想法不同就用負面態度批評。