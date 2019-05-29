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連勝武偕港澳台青年訪高雄 被問藍總統參選人都表支持

2019-05-29 21:24聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

港台青年交流促進會主席連勝武和港、澳、台青年一行35人，今天拜會高雄長韓國瑜，並參訪部分高雄市建設。韓國瑜向到訪青年提及高市的青年政策，10月成立青年局，輔導青年就業與創業等，也盼盼港台青年朋友多交流。

今天到訪高雄市府的港台青年交流促進會，榮譽主席龍子明、前總統蔣經國的孫子（蔣家第四代）蔣友松、香港霍英東集團副總裁霍啟山、澳門前特首何厚鏵的女兒何美芝等都在其中。

連勝武被媒體問到在國民黨總統選舉初選的參選人和擬參選人中，他較看好那一位？較喜歡那一位？他表示都看好，都喜歡。

談到韓國瑜時，連勝武說韓非常直率，EQ非常高，不管順境或逆境，都有很多很好的想法，韓的心境也比較寬容，而且嚴以律己、寬以待人。

關於港台青年交流，連勝武表示，港台青年交流向來頻繁，由於整體國際及兩岸形勢變化快速，更顯青年交流的重要性；這次訪問團員來自不同產業的佼佼者，希望藉由交流活動，增加對高雄發展的認識並把握投資契機。

韓國瑜介紹高雄是南台灣最大的城市，有山海河港優勢，但是沈睡許久，現在高雄受海內外關注度逐漸提升，像今年1到4月就有約百個投資考察團訪高，觀光客也成長，日前有新加坡人士到訪，就有兩人已在高雄置產。

韓國瑜提及今年10月市府要成立青年局，不只照顧青年住房、青年農民等，重中之重就是輔導青年就業與創業，市府會營造投資環境，創造高附加價值的就業機會，積極找尋適當資源，輔導青年創業圓夢，也期盼港台青年朋友多加交流，拓展視野。

高雄市「準」青年局長林鼎超今天也出面接待港台青年交流促進會一行人。

港台青年交流促進會主席連勝武。記者楊濡嘉／攝影
港台青年交流促進會主席連勝武。記者楊濡嘉／攝影
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和港台青年交流促進會同訪高雄的前總統蔣經國孫子蔣友松。記者楊濡嘉／攝影
和港台青年交流促進會同訪高雄的前總統蔣經國孫子蔣友松。記者楊濡嘉／攝影
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港台青年交流促進會今天拜訪高市長韓國瑜（前右八）。記者楊濡嘉／攝影
港台青年交流促進會今天拜訪高市長韓國瑜（前右八）。記者楊濡嘉／攝影
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韓國瑜創業高雄市
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