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澎湖海龜野放再回家 倡永續海洋資源保育

2019-05-29 20:42中央社 澎湖縣29日電

澎湖縣政府與縣內6所國小的小朋友，今天在馬公嵵裡海灘野放18隻保育海龜，重返大海。澎湖縣長賴峰偉說，海龜最終還會到找到回鄉的路，如同澎湖遊子一樣返鄉溯根。

這次野放救傷復原的野生保育類海龜有18隻，其中9隻是民國106年自望安鄉保護區沙灘搶救的小綠蠵龜，經2年來悉心照顧，體長已逾30公分、體重達2公斤以上；另9隻是澎湖各鄉市沙灘、漁港區救護受傷海龜，經評估能執行野放，期盼多年後，海龜們能再回到澎湖美麗海灣故鄉。

今天的野放由賴峰偉、議長劉陳昭玲、廉政署副署長陳榮周、馬公市長葉竹林、水試所澎湖中心主任謝恆毅等人與馬公嵵裡、五德、山水等6所小學近300位小朋友，加上社區民眾、遊客一起參與。大家一起為海龜奮力爬向大海加油。

賴峰偉表示，澎湖舒適的海域環境，吸引很多海龜上岸產卵，但是牠們從孵化至長大成龜，存活率僅千分之一，非常不容易。澎湖縣政府與澎湖海洋生物研究中心積極支援、攜手合作，進行海龜救護收容工作，提高存活率，共同守護海洋、保育海龜。

賴峰偉說，海龜在大海中旅行，最終仍會找到返鄉的路，出生地對海龜來說是永遠無法抹滅的記憶，就像許多澎湖人一樣，出外求學打拼，時刻惦記家鄉，返鄉溯根，歸鄉奉獻。

水試所澎湖海龜救護收容中心自86年成立迄今，22年來已陸續收容418隻海龜，其中綠蠵龜355隻、玳瑁50隻，其他赤蠵龜、欖蠵龜、革龜都只有個位數。這些海龜中有104隻陸續死亡，目前收容中心還有42隻。

海龜澎湖野放
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