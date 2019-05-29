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澎湖流感疫情 衛福部要求做好疫情監控

2019-05-29 19:34中央社 澎湖縣29日電

衛福部長陳時中今天隨立法院衛環委員抵澎視察離島醫療環境，對於澎湖B型流感疫情，他指示澎湖衛生局依程序因應做好疫情監控，期疫情能在監控期內紓緩。

澎湖衛生局長蕭靜蓉今天向陳時中報告澎湖地區目前流感防疫疫情，包括通報21個、163人流行疫情群聚，獲得中央使用公費克流感，己有11個流行疫情群聚獲控制，有10個嚴密監控中。

立法院福利及衛生環境委員會委員徐志榮與楊曜等人今天在陳時中、醫福會王必勝執行長、社家署長簡慧娟和勞動部等一行人陪同至老人之家及澎湖醫院視察醫療與社政單位。

楊曜表示，澎湖醫療在不滿意中求進步、進步中持續不滿意，要求衛福部及醫福會務必協助澎湖醫院院舍增建案，期許澎湖醫院未來能提供更優質的醫療照護，共同維護在地民眾健康品質。

陳時中表示，衛福部對於提升澎湖的醫療一直不斷努力，幾年來，成立心導管手術室、癌症化療調配中心、磁振造影掃描儀(MRI)、增加名額培養在地醫護人員、醫學中心支援澎湖2家醫院以及直昇機駐地澎湖等，除了致力於甄補醫事人力及增加醫療設備這兩項目標。

目前在部立澎湖醫院推展智能醫院，個人化智能醫療照護系統、智能醫療病人辨識系統等藉由資訊系統整合更新及擴展醫療智能服務，今年還會完成遠距專科診療充實計畫，希望澎湖醫院衛生局所合作把遠距醫療架構起來，以「在地醫療為主，轉診轉送為輔」，提升澎湖區醫療品質，逐步彌平離島與本島的醫療差距。

澎湖疫情
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