女議員控副市長包庇校長妹 嗆市長韓國瑜忙選總統

2019-05-29 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國民黨籍高雄市議員李亞築今日總質詢時質疑副市長洪東煒包庇擔任國小校長的胞妹，私刻家長會長印章領取走家長會27萬餘元，教育局竟查無下文，更嗆高雄市長韓國瑜忙著選總統，韓表示會請政風單位徹查，市府新團隊絕不容任何特權。

李亞築是高雄市前議員李長生之女，接棒競選議員在選區拿下第一高票，總質詢處女秀更直接開嗆同黨籍市長韓國瑜，成為今天高市議壇焦點。

針對下坑國小校長洪秀熒疑涉偽造文書一事，李亞築表示曾請教育局查辦，但局方回報不痛不癢，今天她直接嗆市長韓國瑜說，「我知道你要選總統很忙，我怕你明天就要去選總統，今天就要給我答案。」

被指控包庇胞妹的副市長洪東煒表示，此案他曾向韓市長及教育局長說明，妹妹只是講話直，但對校務盡心，更表示胞妹沒有私刻印章，也沒有指示蓋章，處置過程完全依照程序。而他也沒幫妹妹關說，只請親人協助找律師處理。

下坑國小校長洪秀熒則表示，學校是經過家長會長同意才動用家長會經費綠美化校園、添購器材，而家長會的經費援例由總務單位代管，並非私自刻章。議員指陳未經家長會同意而動支經費的設施包括青蛙造形椅、綠園與怡園桌椅、A棟教室洗手台三項，家長會都通過決算。