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女議員控副市長包庇校長妹 嗆市長韓國瑜忙選總統

2019-05-29 19:29聯合報 記者王昭月╱即時報導

國民黨籍高雄市議員李亞築今日總質詢時質疑副市長洪東煒包庇擔任國小校長的胞妹，私刻家長會長印章領取走家長會27萬餘元，教育局竟查無下文，更嗆高雄市長韓國瑜忙著選總統，韓表示會請政風單位徹查，市府新團隊絕不容任何特權。

李亞築是高雄市前議員李長生之女，接棒競選議員在選區拿下第一高票，總質詢處女秀更直接開嗆同黨籍市長韓國瑜，成為今天高市議壇焦點。

針對下坑國小校長洪秀熒疑涉偽造文書一事，李亞築表示曾請教育局查辦，但局方回報不痛不癢，今天她直接嗆市長韓國瑜說，「我知道你要選總統很忙，我怕你明天就要去選總統，今天就要給我答案。」

被指控包庇胞妹的副市長洪東煒表示，此案他曾向韓市長及教育局長說明，妹妹只是講話直，但對校務盡心，更表示胞妹沒有私刻印章，也沒有指示蓋章，處置過程完全依照程序。而他也沒幫妹妹關說，只請親人協助找律師處理。

下坑國小校長洪秀熒則表示，學校是經過家長會長同意才動用家長會經費綠美化校園、添購器材，而家長會的經費援例由總務單位代管，並非私自刻章。議員指陳未經家長會同意而動支經費的設施包括青蛙造形椅、綠園與怡園桌椅、A棟教室洗手台三項，家長會都通過決算。

教育局表示，今年3月14日派員訪查，發現家長會費用支出的內容多與學生學習及家長會運作有關，已要求校方，日後若需家長會協助支持，應向家長委員會提出申請，取得共識再處理。

國民黨高雄市議員李亞築總質詢處女秀，爆料副市長洪東煒包庇校長胞妹，並嗆同黨籍市長...
國民黨高雄市議員李亞築總質詢處女秀，爆料副市長洪東煒包庇校長胞妹，並嗆同黨籍市長韓國瑜忙著選總統。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議員李亞築（右）總質詢質疑副市長洪東煒（左）包庇擔任校長的胞妹。圖／翻攝自...
高雄市議員李亞築（右）總質詢質疑副市長洪東煒（左）包庇擔任校長的胞妹。圖／翻攝自高雄市議會質詢畫面
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高雄下坑國小被控私刻家長會印章，動支經費建造青蛙造型椅等設施。記者王昭月／攝影
高雄下坑國小被控私刻家長會印章，動支經費建造青蛙造型椅等設施。記者王昭月／攝影
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韓國瑜教育局高雄市
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