高市第二例本土登革熱現蹤 50歲攤商遭感染

2019-05-29 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市登革熱疫情頻拉警報，不僅境外移入案例躍居全國首位，衛生局29日又公布全國第二例本土登革熱案例，是名50多歲男性，住在三民區鼎金里，平日在鼎中路及金鼎路口從事小吃生意，接觸人流頻繁；衛生局針對2名同住者及周邊社區居民展開疫調及採檢，尚未發現疑似症狀，目前持續擴大採血達上百人，希望釐清感染源。

衛生局說，這名個案27日開始出現腰痠、肌肉酸痛、關節痛症狀，29日到診所就醫，通報疑似登革熱，快篩檢驗為陽性，疾管署檢驗為PCR陽性、血清病毒型別第4型，目前住院隔離中。個案未罹患過登革熱，也沒有特殊病史，活動地除住家與工作地點外，偶爾前往金獅湖市場購物。

衛生局說，截至目前為止，高雄市登革熱有23例境外移入及2例本土病例，首例本土個案2月初發生在前鎮區，3月4日解除疫情警戒，此次第2例本土個案發生的鼎金里，鄰近金獅湖，附近還有市場、公園、學校等，周圍攤商及人流眾多，且附近還有大樓工地正在興建。