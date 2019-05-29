兩岸大學生實體建構賽 金大建築系擊敗各高校包辦大獎
國立金門大學建築學系學生參加「第四屆海峽兩岸大學生實體建構大賽」，從來自海峽兩岸10所高校26組決賽作品中脫穎而出，榮獲一等獎、三等獎以及二項佳作的優異成績，堪稱是歷年成績最好的一次，成功為金大以及金門鄉親爭取最大的榮耀。
金大指出，這項競賽是由廈門市土木建築學會主辦，參賽隊伍有金門大學、聯合大學、建國科技大學與大陸的華僑大學、廈門大學、廈門工學院、廈門理工學院等兩岸知名的大學。今年的主題為「鄉村復興，傳統新生」，學生必須以這個主題發展符合3至6人使用的休憩交流空間，競賽材料實體建構形式占地不超過9平方公尺（3M x 3M）。設計重點在挖掘結構、構造、節點等方面的設計合理性、結構單元的標準化、組裝工藝的簡易性和空間的可延續性，並且與周圍環境融合。
金大指出，此次比賽競爭激烈，該校作品以金門為創作發想，獲得評審高度評價，並且吸引廈門電視台等各大媒體採訪報導。其中，以金門花生為發想的《剝村見趣》獲得一等獎，以金門傳統建築窗戶形式為發想的《微覓》獲得二等獎，以金門紅磚形式為發想的《閩上磚花》和以瓊林怡穀堂為發想的《蔞廊》獲得佳作。
金大領隊林美吟教授表示，今年是金大建築系第四年參賽，每年均有很好的表現，而兩岸大專院校逐年提升專業能力，競爭日趨激烈的狀況下，學生們以大一建築新鮮人之姿，仍能獲得這麼優異的成績，特別感謝這次設計作品的指導老師李秀秀及吳松德老師投入心力的指導，與師生們共同努力才能獲致佳績。
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