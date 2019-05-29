兩岸大學生實體建構賽 金大建築系擊敗各高校包辦大獎

2019-05-29 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



國立金門大學建築學系學生參加「第四屆海峽兩岸大學生實體建構大賽」，從來自海峽兩岸10所高校26組決賽作品中脫穎而出，榮獲一等獎、三等獎以及二項佳作的優異成績，堪稱是歷年成績最好的一次，成功為金大以及金門鄉親爭取最大的榮耀。

金大指出，這項競賽是由廈門市土木建築學會主辦，參賽隊伍有金門大學、聯合大學、建國科技大學與大陸的華僑大學、廈門大學、廈門工學院、廈門理工學院等兩岸知名的大學。今年的主題為「鄉村復興，傳統新生」，學生必須以這個主題發展符合3至6人使用的休憩交流空間，競賽材料實體建構形式占地不超過9平方公尺（3M x 3M）。設計重點在挖掘結構、構造、節點等方面的設計合理性、結構單元的標準化、組裝工藝的簡易性和空間的可延續性，並且與周圍環境融合。

金大指出，此次比賽競爭激烈，該校作品以金門為創作發想，獲得評審高度評價，並且吸引廈門電視台等各大媒體採訪報導。其中，以金門花生為發想的《剝村見趣》獲得一等獎，以金門傳統建築窗戶形式為發想的《微覓》獲得二等獎，以金門紅磚形式為發想的《閩上磚花》和以瓊林怡穀堂為發想的《蔞廊》獲得佳作。