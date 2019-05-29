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價值23.5億元公文「失聯」 高市府：到1月11日才找到

2019-05-29 18:46聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

有媒體報導高雄市府一經發局前機要人員將李長榮化工提供給土地設定抵押權的資料帶走。高雄市府表示，新市府團隊直到1月11日才發現這份價值23.5億元的公文，之前不知流浪何處。

報導指高雄市府一離職機要將李長榮化工提供給市府的新竹和高雄市林園區兩處土地設定抵押權的資料帶走，後來才歸還，市長韓國瑜今證實是經發局前機要。

此份公文是2014年石化氣爆後，輿論希望高雄市府以行政手段向石化管線所屬的李長榮化工、送石化原料的華運倉儲進行進行財產保全程序，以免以後災民求償無門，榮化為表示負責，主動提供新竹、高雄兩處土地設定抵押權給高市府。

據報導，林園區土地約3.5億元，新竹市土地約20億元，合計所擔保的債權總額為23.5億元。韓國瑜就任後，榮化向高市經發局提出申請，市府內卻遍尋不著此公文，也無紀錄，歲入預算也無此筆債權，等於這筆債權未進到公庫。外傳相關資料被前機要人員帶走後才歸還。

高市經發局副局長高鎮遠今天出面說明指出，2014年8月7日，當時高雄地院民事裁定市府可就榮化財產在19億元範圍內進行假扣押，接著市府跟榮化協商。

高鎮遠說，一方面照顧災民權益、一方面考量後續求償，盼榮化能持續運作，所以2014年9月5日，市府跟榮化簽不動產抵押權的設定契約約定事項且有用印，同月10日市府發文給新竹地政事務所，把新竹土地設定抵押權給市府。

高鎮遠說，去年選完交接過程，原經發局首長機要把這資料連同其他資料一起交出，1月初整理辦公室交接，1月11日發現這一疊類似土地權利登記書的東西，發現這是很重要憑證，應用公文書處理方式納入保管，因此當天趕快依程序簽准，存入高銀的公庫進行保存。

高雄市新聞局長王淺秋說，這是事涉23.5億元的有價重要公文書，依程序管理來講，應趕快送入公庫保管，不可隨便放任何人抽屜或拿回家或任何地方，因為這是市府重要資產憑證，要依法依程序慎重處理鎖入公庫。

王淺秋說，這份公文中間不知流浪何處，也沒被登記、列冊、移交，沒讓新市府團隊知道去向，最後才在一堆資料清查，1月11日才發現這公文，趕緊呈報市長後才送入公庫，「重點是當中公文是流浪，不見的。」

高市經發局前局長李怡德則說，這份抵押證明文件，抵押設定是給「高雄市政府」，如果要處置，需用市府大小章並向法院單位申請，這種抵押，向來不能列入歲入；這份文件，從沒離開過經發局，是今年元月間經發局人員找不到，離職的機要人員告知已把資料交給某一位經發局人員，並不是離開的機要人員把文件帶走。

李怡德說，如有查獲不法，請高市府將相關證據移送政風或司法單位偵辦，不要毫無證據又不斷羅織罪名，把前朝當政治提款機。

王淺秋說，是有人這樣猜測可能被帶出，至於公文流浪過程如何，在誰桌上，值得可再推敲，但確實是1月11日祕書室才在一堆資料中發現，才交到新團隊手上處理。

前機要聲稱是經發局找不到資料來問他，他才告知已交某經發局人員，也沒把公文帶走。王淺秋說，每個當事人有不同說法，還需要釐清，但事實就是1月11日才看到，中間沒有任何紀錄。「還好沒被丟到碎紙機丟掉，這是交接疏失，但交接前也不該這樣管理，處理上應該立刻存入市庫。」

針對公文事件，高雄市新聞局長王淺秋（左）和經發局副局長高鎮遠出面說明。記者蔡孟妤...
針對公文事件，高雄市新聞局長王淺秋（左）和經發局副局長高鎮遠出面說明。記者蔡孟妤／攝影
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高雄市新竹王淺秋
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