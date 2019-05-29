外鄉鎮也有得領！長治鄉生育補助拍板 家長發現藏彩蛋

2019-05-29 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣整體人口數逐年下降，各鄉鎮市為拚生育率，陸續推出生育補助方案，原先無補助6鄉鎮名單中的長治鄉，日前代表會通過生育補助方案，明年起凡設籍長治鄉的新生兒，父母可領5千元生育補助，另外更加碼，設籍其他鄉鎮市5歲前孩童，若遷入長治鄉滿1年，亦可領5千元獎勵補助。

長治鄉人口數從5年前最高3萬1千多人，逐年下滑至目前的2萬9千多人，社役課指出，雖然近年人口遷出、遷入人數並無逆差，但生育率低迷不振，人口衰退及老化仍是難題。為鼓勵父母「增產報國」，鄉公所從自明年起，將編列120至150萬元不等經費，作為生育相關津貼。

從屏東縣8個客家鄉中觀察，萬巒鄉公所前年祭出第1胎1萬5000元、第2胎2萬元、第3胎2萬5000元並各加2000元營養金後，生育率明顯提升，去年生育率達7.68%，超過全縣平均生育率5.56%。

而長治鄉公所擬訂的「屏東縣長治鄉生育補助金發放自治條例」規定中，凡於長治鄉完成出生登記或初設戶籍的新生兒，其父或母申請時設籍滿1年以上者，每胎可領補助5千元；另外，與其他鄉鎮不同之處在於，針對5歲前（含）非原設籍長治鄉的幼兒，遷入設籍滿1年者，也加發放獎勵金5千元。