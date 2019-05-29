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鄉下小學締造「舞林」傳奇 竟是熱血教師歪打正著

2019-05-29 18:31聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春鎮僑勇國小被譽為「最強運動舞蹈小學」，成立13年的國標舞社，一直是縣運國小組常勝軍，今年更在縣運6項賽事奪下5金6銀4銅佳績，鄉下小學締造「舞林」傳奇的背後，竟是名熱血教師「歪打正著」；當時的公費教師林龍玄，成立社團原要拚積分好調回高雄老家，看著鄉下孩子因舞發光發熱，決定留下來雕琢一塊塊璞玉。

林龍玄14年前花蓮師範學院初教系畢業後，公費分發到恆春鎮僑勇國小任班導師，當時的心情和多數公費生一樣，想著4年後積分到了，就可請調回高雄老家服務；為了拚積分，曾是大學國標舞社員的他，利用多元才藝評量課程教班上學生跳國標舞，「首次在校園演出，動感舞蹈搭配熱情奔放的音樂，就轟動全校。」之後成立社團，隔年在縣運就繳出亮眼成績，更是地方受歡迎的表演常客。

「孩子帶給我的快樂和成就感，遠超過我給他們的。」林龍玄說，任滿前心已開始揪結，「我如果走了，這群愛舞的孩子怎麼辦？」鄉下的孩子自信心不如都會區，藉由習舞、表演、比賽，孩子展現傲人的自信和驕傲，有個遭家暴的學生，幾乎放棄自己，他帶在身邊練舞，發現對方因舞重燃生命希望，課業也開始進步，那時才深刻體認教育的力量，是可以改變命運的，就留下來娶妻生子，繼續雕琢一塊塊璞玉。

四年級潘羿豪和張芷涵是最「吸睛」搭檔，2人去年在縣運首次搭檔參賽就擊敗高年級選手，包辦雙人組拉丁舞全能5項、恰恰和鬥牛3項金牌，張芷涵今年挑戰單人拉丁項目奪下恰恰冠軍，潘羿豪拿下單人全能5項亞軍；2人也入選2019 CTC世界盃國際賽「小小舞王舞后爭霸賽」的6隊代表之一，7月6日前進台北小巨蛋

林龍玄教舞蹈技巧，更重視品格教育，「有禮貎比拿冠軍更重要」、「好累、偷懶、 鬆懈，都是失敗者的藉口」、「贏家和輸家的差別，態度決定一切」；習舞2年在縣運雙人組奪冠的吳宥錡和殷佳儀說，習舞和表演舞台讓她們更有自信，也反映在課業成績上，另個收穫是媽媽、阿嬤也被感染加入練舞行列，一起挑戰縣運公開組。

屏東縣恆春鎮僑勇國小一直是縣運國小組的常勝軍，今年在縣運6項賽事奪下驚人的5金6...
屏東縣恆春鎮僑勇國小一直是縣運國小組的常勝軍，今年在縣運6項賽事奪下驚人的5金6銀4銅佳績，為鄉下小學締造「舞林」傳奇，也是地方受歡迎的表演常客。記者潘欣中／攝影
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屏東縣恆春鎮僑勇國小一直是縣運國小組的常勝軍，今年在縣運6項賽事奪下驚人的5金6...
屏東縣恆春鎮僑勇國小一直是縣運國小組的常勝軍，今年在縣運6項賽事奪下驚人的5金6銀4銅佳績，為鄉下小學締造「舞林」傳奇。圖／林龍玄提供
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屏東恆春鎮僑勇國小4年級的潘羿豪（左）和張芷涵，入選2019 CTC世界盃國際賽...
屏東恆春鎮僑勇國小4年級的潘羿豪（左）和張芷涵，入選2019 CTC世界盃國際賽「小小舞王舞后爭霸賽」的6隊代表之一，7月6日前進台北小巨蛋。圖／林龍玄提供
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國標舞小巨蛋家暴
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