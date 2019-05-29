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樹德科大應社學院 專門打造0歲到100歲的照護人才

2019-05-29 18:08聯合報 記者王昭月╱即時報導

「少子化」及「高齡化」雙重來襲，致社會問題變得愈加複雜，樹德科大應用社會學院洞悉此一趨勢，以「全人照顧」統整各系所教育理念並進行跨域連結，培育能夠扶幼安老的專業人才，適應變遷快速的職場發展。

樹德應用社會學院設有兒童與家庭服務系、社會工作學位學程、人類性學研究所及應用外語系，4個系所各自獨立，栽培的人才卻包辦0歲至100歲的全人照顧領域，職場發展無限大。

院長林燕卿表示，應用社會學院旗下系所均「以人為本」，兒家系栽培托嬰、托育及早療所需的幼兒教保人才；社工學程培育學生解決虐兒、家暴、性騷擾、老人長照等社會問題的能力，性學人才則關照幼兒期、青春期的性教育問題，中、老年時期的婚姻關係與親密關係；應用外語系除教授英、日語，因應政府南向政策，也修習印尼文、泰文、越南語等多國語文。

「現在同時是少子化與高齡化的年代，應社院培育等人才恰好涵蓋整個時間軸面。」林燕卿表示，尤其銀髮時代，老年人口已占三分之一強，長照需求更加殷切，而台灣的老人亞健康期很長，如有充足的社工人力介入協助，即可讓長輩活得更健康自在，避免病殘耗費掉巨額的健保成本。

林燕卿說，應社院為因應多元人力需求，各系所的課程相通且互扺學分，學生能在院內跨系修課，也能跨學院學習。各系所也重視海外實習，讓學生更具國際移動力。

樹德科大應用社會學院旗下四個系所，主要培育扶幼安老的專業人才。記者王昭月／翻攝
樹德科大應用社會學院旗下四個系所，主要培育扶幼安老的專業人才。記者王昭月／翻攝
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樹德科大應用社會學院各系所重視海外實習，拓展學生國際視野。圖／樹德科大提供
樹德科大應用社會學院各系所重視海外實習，拓展學生國際視野。圖／樹德科大提供
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因應高齡時代的照護人力需求，樹德科大設有高齡模擬體驗教室。記者王昭月／翻攝
因應高齡時代的照護人力需求，樹德科大設有高齡模擬體驗教室。記者王昭月／翻攝
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高齡化社工長照
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