影／議員失言「同志比野狗恐怖」 館長批：這是什麼官

2019-05-29 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



同婚專法在5月24日正式上路，但國民黨連江縣議員陳書建日前在議會質詢時表示，馬祖民風純樸，對於那些男男接吻、女女接吻的同志規範，「比野狗還恐怖」，質詢影片被貼上臉書「打馬悍將粉絲團」，引發軒然大波，陳書建事後也坦承語意失當，對此，「館長」陳之漢表示，拿野狗去歧視人種，「這是什麼官啊」。

陳書建22日質詢連江縣民政處長王建華時表示，5月24日同婚就能開始登記，民政處是否有配套措施？又提到，馬祖是一個很純淨、純樸的地方，同婚過了後，男的跟男的接吻，女的跟女的接吻，這是什麼情境跟畫面，

陳書建表示，馬祖是好山好水、民風純樸的地方，政府是否準備好配套措施，甚至脫口問說「（同志）在哪裡可以接吻有沒有規範」，不燃在街上看到有同志接吻，「比野狗還恐怖」。

質詢內容曝光立刻引發爭議，陳書建事後向媒體坦承話說太快、語意失當，並表示自己對同志予以尊重，另外，陳書建也解釋，由於馬祖民風純樸，許多長輩無法接受同婚，地方鄉親恐怕也無法接受同志當街接吻，所以才會提出質詢，詢問有無配套措施。