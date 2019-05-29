一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲: 6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



一卡通去年8月電子支付上線，3個月已是業界龍頭，占28%。台北市議員王鴻薇、徐弘庭下午在市政總質詢，詢問台北悠遊卡要怎麼追上高雄一卡通？且悠遊卡公司在柯任期內稅後淨利減少1.1億，幾乎腰斬，悠遊卡票證市占率年年下滑，傳統優勢不再，批評悠遊卡公司已經被柯文哲玩殘了。

對於電子支付市場，柯文哲表示，給他6個月時間，保證殲滅敵軍，大家給他一點時間，因為市場還有73%，這不用擔心。

被問到為何當初先開放一卡通到台北市，「引清兵入關」，不對等開放？柯文哲說，「耍我們是人家不對」；徐弘庭說，是不是要譴責高雄市前市長陳菊？柯文哲說，不要說陳菊，是「那個流」（暗指新潮流）。

徐弘庭說，悠遊卡未來業務已經慢人一步，從前董事長林向愷堅決不推動，到去年7月申請電子支付執照，今年2月申請取得執照，還要等到年底才上線，反觀一卡通去年8月電子支付上線，3個月就已是業界龍頭，占28%。

王鴻薇也說，台北市政府最早讓一卡通進入台北市，但台北市有一年時間沒有辦法進高雄，當時為了要討好陳菊，結果現在一卡通一下子成為電子支付市場的龍頭，但北市只拿到執照，現在還無法上線。

柯文哲解釋，悠遊卡是台北市的政策工具，目的不是獲利，要的是交易的總額，市占率北市本來就是第一，有其他的卡進來 ，要維持獨占市場的百分比很困難。

柯文哲說，坦白講，電子支付被拖了1年，林向愷也換掉了，當時有跟他講，悠遊卡公司因為不想放棄原本的獲利模式，做票證的時候很好賺，現在去做電子支付，是他不熟悉的事務。但台北悠遊卡還是行政上的優勢，第四季上市，局面會改觀。

面對徐弘庭不斷追問，為何當初開放市場，台北市和高雄市會出現時間差？柯文哲說，台北市堅持多元開放，但「耍我們是人家不對」，人活在世界是誠信、這是互相。

徐反問柯，要不要譴責陳菊，她原本答應要對等，「結果放我們鳥」？柯文哲說，不要說陳菊，而是「那個流」，其他議員則補一句「新潮流」。

柯也說，高雄市政府後來出一大堆怪牌，是他們不對。徐說，我們為何不封匝門？柯說，「我當然曉得，江湖險惡，但我們也不是要懲罰市民，讓市民持一卡通在台北沒有辦法使用」。