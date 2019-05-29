親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

副市長包庇胞妹校長動經費？韓國瑜：違法就送辦

竹科男網購雨傘 爆肝存下的百萬積蓄遭騙光

一卡通搶走電子支付市占率 柯文哲: 6個月保證殲滅敵軍

2019-05-29 15:36聯合報 記者楊正海╱即時報導

一卡通去年8月電子支付上線，3個月已是業界龍頭，占28%。台北市議員王鴻薇、徐弘庭下午在市政總質詢，詢問台北悠遊卡要怎麼追上高雄一卡通？且悠遊卡公司在柯任期內稅後淨利減少1.1億，幾乎腰斬，悠遊卡票證市占率年年下滑，傳統優勢不再，批評悠遊卡公司已經被柯文哲玩殘了。

對於電子支付市場，柯文哲表示，給他6個月時間，保證殲滅敵軍，大家給他一點時間，因為市場還有73%，這不用擔心。

被問到為何當初先開放一卡通到台北市，「引清兵入關」，不對等開放？柯文哲說，「耍我們是人家不對」；徐弘庭說，是不是要譴責高雄市前市長陳菊？柯文哲說，不要說陳菊，是「那個流」（暗指新潮流）。

徐弘庭說，悠遊卡未來業務已經慢人一步，從前董事長林向愷堅決不推動，到去年7月申請電子支付執照，今年2月申請取得執照，還要等到年底才上線，反觀一卡通去年8月電子支付上線，3個月就已是業界龍頭，占28%。

王鴻薇也說，台北市政府最早讓一卡通進入台北市，但台北市有一年時間沒有辦法進高雄，當時為了要討好陳菊，結果現在一卡通一下子成為電子支付市場的龍頭，但北市只拿到執照，現在還無法上線。　

柯文哲解釋，悠遊卡是台北市的政策工具，目的不是獲利，要的是交易的總額，市占率北市本來就是第一，有其他的卡進來 ，要維持獨占市場的百分比很困難。

柯文哲說，坦白講，電子支付被拖了1年，林向愷也換掉了，當時有跟他講，悠遊卡公司因為不想放棄原本的獲利模式，做票證的時候很好賺，現在去做電子支付，是他不熟悉的事務。但台北悠遊卡還是行政上的優勢，第四季上市，局面會改觀。

面對徐弘庭不斷追問，為何當初開放市場，台北市和高雄市會出現時間差？柯文哲說，台北市堅持多元開放，但「耍我們是人家不對」，人活在世界是誠信、這是互相。

徐反問柯，要不要譴責陳菊，她原本答應要對等，「結果放我們鳥」？柯文哲說，不要說陳菊，而是「那個流」，其他議員則補一句「新潮流」。

柯也說，高雄市政府後來出一大堆怪牌，是他們不對。徐說，我們為何不封匝門？柯說，「我當然曉得，江湖險惡，但我們也不是要懲罰市民，讓市民持一卡通在台北沒有辦法使用」。

台北市長柯文哲在議會備詢。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲在議會備詢。記者楊正海/攝影
分享

一卡通北市悠遊卡
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

高捷延伸路竹 立委邱志偉：可望2025年完工

2019-05-28 14:41

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

高市臨時教保員低薪 韓國瑜：6月解決

2019-05-28 23:29

高港第七貨櫃中心 第一期工程近完工

2019-05-28 23:17

回家真好 15年北漂師介聘返高

2019-05-28 22:56

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

公幼臨時教保員陳情薪事 韓國瑜釋善意

2019-05-28 14:33

他以為一生就在工廠 意外當了36年書記官

2019-05-28 14:27

高雄公幼臨時教保員薪資六都最低 工會聯合爭取權益

2019-05-28 11:21

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

海中巨無霸！ 七星潭漁場捕獲逾200斤野生龍膽石斑

2019-05-28 22:22

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

淡江大橋挖到3層砲框舍遺址 發現罕見廁所、水槽設計

2019-05-29 07:35

台鐵有幽靈車站？ 原來是80年的老車站

2019-05-28 19:05

有史以來最支持基隆的總統 他公開挺蔡英文連任

2019-05-28 19:33

北市最新民調 57%民眾支持取消重陽敬老金

2019-05-29 10:52

金門萬安演習小狀況 阿伯「亂入」險遭開罰

2019-05-28 20:28

嘉義縣移動測速相機 設置易違規肇事路段

2019-05-29 09:10

「誰給錢誰就是老大」苗栗縣藍營議員發言惹議

2019-05-29 08:58

六一韓國瑜大造勢 國民黨基隆市黨部主委率隊上凱道

2019-05-28 20:11

反對60分貝噪音線取消 環局：桃園4萬戶年底前發5億

2019-05-28 19:36

高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14

影／高雄最火紅的廢墟 番茄會社滿地落花超好拍

2019-05-29 07:46

迎戰2020大選 民進黨在彰化縣成立30聯絡處備戰

2019-05-28 18:27

10萬人每年一起走過危橋 雲嘉攜手推動擴建朝聖大橋

2019-05-28 20:58

自來水公司董事長跳小蘋果被錄下 結果眾人笑彎腰

2019-05-28 21:55

繡球花開就想到南庄 繡球花節要打出品牌

2019-05-28 15:49

動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53

台南動物之家700狗貓待認養 農業局長籲民眾參觀

2019-05-28 16:31

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

省4千萬徵收費基隆義六路拓寬 地方鞭炮喜迎雙向通了

2019-05-29 10:29

22億收入變8億 花博票房慘 中市：前朝展區規畫太散

2019-05-28 22:32

台南市治安會報 市長黃偉哲授予陞職警官階章

2019-05-28 17:36

花蓮新生兒夭折率高 縣議員蔡依靜要求找對策改善

2019-05-28 20:55

大安森林公園BOT開咖啡館？ 居民有異見

2019-05-28 23:23

北市清除oBike 5月底前讓它消失街頭

2019-05-28 23:08

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

雲林驚傳登革熱！縣府：外籍人士確診 已全面消毒

2019-05-29 12:34

國4豐潭段闢3隧道 豐原2號隧道西行線率先貫通

2019-05-28 23:22

基隆這家蔥油餅送愛 免費試吃還供應愛心早餐

2019-05-29 14:06

推最後一波春遊補助！ 新竹縣宣布6月加碼1400元

2019-05-29 13:12

澎湖B型流感流行 衛生局掌握通報施打疫苗

2019-05-28 22:07

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55

垃圾場聯外道路遭設路障 垃圾車出入像比「障礙賽」

2019-05-28 17:33

搶救遺址 國4豐潭段延至111年底完工

2019-05-28 23:25

淡江大橋工程發現砲框舍 該區將暫停施工

2019-05-28 21:21

桃園龜山大雨1個月淹4次 排水有問題

2019-05-28 23:34

中檢與30多位急診醫師 首度探討急診醫療糾紛案

2019-05-28 20:55

影／造橋南瓜節將登場 盼隨意刻字摘瓜不再有

2019-05-28 18:26

嘉義市副市長「難產」 議員：不要分黨派

2019-05-29 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top