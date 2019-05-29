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副市長包庇胞妹校長動經費？韓國瑜：違法就送辦

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動用家長會經費！議員指副市長包庇胞妹校長 韓國瑜：違法就送辦

2019-05-29 14:53中央社 高雄29日電

高雄市兩議員今天指下坑國小校長洪秀熒動用家長會經費，家長老師連署撤換，但數月來教...
高雄市兩議員今天指下坑國小校長洪秀熒動用家長會經費，家長老師連署撤換，但數月來教育局未理會，疑因校長為高雄副市長洪東煒胞妹受包庇，市長韓國瑜說，無特權不法就送辦。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市兩議員今天指下坑國小校長洪秀熒動用家長會經費，家長老師連署撤換，但數月來教育局未理會，疑因校長為高雄副市長洪東煒胞妹受包庇，市長韓國瑜說，無特權不法就送辦。

國民黨籍高雄市議員李亞築今天在市政總質詢指出，洪秀熒將家長會的款項當金庫，擅自動用添購動輒數萬元的特色座椅，先後動支逾新台幣27萬元等。

她說，包括學校老師及家長會都連署要求撤換校長，但數月來教育局未理會，疑因校長是副市長洪東煒的妹妹。她還對韓國瑜說，「我知道你要選總統很忙」，但促市府要「立即調職」處置。

教育局長吳榕峯答覆，經評鑑該校為績優，但是李亞築不耐也不接受。國民黨籍議員曾俊傑也質疑，因為是副市長的妹妹就包庇、不處理。洪東煒一度要答詢說明，但被打斷。兩議員砲火猛烈怒轟教育局處置不當，議長許崑源也說，校長太超過了，促勿因執政就坦護。

韓國瑜答覆，如有不法會處理或調職。團隊成員沒有特權，交政風處查察教學和校長操守，如有偽造文書盜刻印章的行為，一律移送法辦，不容許特權。

吳榕峯說，評鑑後了解學校教學及校務運作正常，問題是校長沒和家長會做好溝通等。

洪秀熒受訪表示，設置洗手台部分是經家長會長同意設置且要求註明是家長會捐贈，她說這筆經費要等這個學年度結束後，於下年度經家長會追認，至於議員指她盜刻印章一事。洪秀熒說，「沒有」，全案已進司法程序。

教育局說明，3月14日派員到校調查，經查家長會費用支出多為學生學習、家長會運作有關，少部分支出在增置設備等。

有關議員說洪秀熒未經家長會同意設置綠園桌椅、青蛙造型椅及Ａ棟教室洗手台等3項，經查前兩項已經家長會決算審核通過，並由家長會長簽名確認，至於洗手台10萬元部分會由107學年經費支用，將請學校提家長會追認。

教育局另要求校長應發揮領導與溝通能力，解決校內爭議等，另肯定洪秀熒在下坑近3年努力改革並得到2018品德教育楷模學校等。

教育局韓國瑜高雄市
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