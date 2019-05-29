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北高雄社大揭牌 教學生看老樹帶銀髮族做體適能

2019-05-29 14:18聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

涵蓋楠梓、燕巢、仁武、大社、橋頭等行政區的北高雄社區大學29日正式揭牌，以後勁國小為核心，在各社區學校、圖書館及社區活動中心設立據點，今年暑假和秋季將陸續開出1百多門多元有趣課程供民眾學習，以楠梓區為例，除了後勁地方學，還有老樹調查課，因應高齡人口占35%，還將成立健康中心，提供長輩專屬的體適能課程。

北高雄社區大學由台灣環境教育協會經營，理事長張豐藤表示，北高雄每個區都有不同環境與發展方向，在規畫課程時深入走訪基層，定出不同學習主軸，除提供知識，也深根在地文化，像楠梓區就以多元文化、環境教育為主，5月啟動「老樹調查與定位」，盤點楠梓、橋頭區50歲以上老樹，將珍貴老樹提報相關單位，遏止老樹持續流失。

開設老樹調查課程的楊吉壽表示，20年前他針對全台老樹進行總體檢，高雄50年以上老樹多達800顆，是全國最多，但近幾年來隨著都市發展，老樹流失嚴重，像中油3個廠區原本有200多棵老樹，近年來數量幾乎砍半，他感嘆，對於許多成年人而言，爬樹、看螢火蟲是童年生活的重要回憶，但現在愈來愈多小朋友已沒有這樣的福利。

北高雄社大校長劉哲雄說，設計課程前曾拜訪學校校長、在地耆老及宮廟等信仰中心，以回應在地需求，包括後勁文化、反五輕抗爭、老樹關懷等議題，因應後勁高齡人口多，後續也推出健康中心，由老師為銀髮族設計體適能運動。

北高雄社區大學29日揭牌，將在楠梓、燕巢、仁武、大社、橋頭等區設置學習據點，開設...
北高雄社區大學29日揭牌，將在楠梓、燕巢、仁武、大社、橋頭等區設置學習據點，開設地方學、環境教育、體適能及老樹調查等上百門多元有趣課程，號召民眾一起來上課。記者蔡容喬／攝影
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