高雄出現店面盤讓潮？ 網批「發大財」是假象

2019-05-29 13:14 聯合新聞網 綜合報導



臉書專頁貼出多張店面求租的照片，表示高雄市中心出現盤讓潮。圖擷自 臉書 分享 facebook

以「貨出得去、人進得來，高雄發大財」為競選主軸的韓國瑜，上任以來頻頻表示自己馬不停蹄對外招商、搶訂單，力拼高雄經濟。然而卻有網友爆料，雖然韓國瑜時常把「發大財」掛在嘴邊，但高雄市中心的店面卻出現退租或盤讓潮，痛批高雄還沒發大財，「擱想欲做總統」。

臉書專頁「Takau 打狗幫」貼出許多張店面「求租」、「盤讓」的照片，並寫道：「高雄還沒發大財，市中心一堆退租盤讓潮」。而版主表示自己這些退租或盤讓的店家消費閒聊，有知名枝仔冰城的資深員工透露，「今年生意差很多，連餐點都推出優惠了人潮還是有限」、「跟去年同期至少掉2~3成」。另外，也有經營三十多年的麵店老闆娘痛罵，過年後至今生意掉了快四成，更表示「夜市攤販是庶民經濟，我們市區店頭仔就不是庶民經濟？」

根據《ETtoday》報導，高雄市新聞局長王淺秋回應很多房子在招租，是全台共同面臨的問題，例如台北東區的情況更嚴重。她更秀出數字說明一月到四月底，房屋交易的增值稅增加23%，契稅增加48%，代表了房屋的交易上非常熱絡。

然而，對於回應，「Takau 打狗幫」的版主反酸高雄市政府「避重就輕」，認為基層反應的是店家生意差導致歇業盤讓，政府卻在談房市交易量。表示市府團隊若繼續擺爛，基層民怨已經開始沸騰。

許多網友也紛紛回應「像活在平行空間」，還有網友表示炒樓炒房租，是「發大財假象」。但也有網友持反對意見，認為「冰凍之尺非一日之寒」，認為導致店面租不出去，麵店生意掉四成的原因，和只上任不到半年的韓國瑜無關。