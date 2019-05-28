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「瓊瑤小說與我」徵文優勝作品確定 篇篇觸動心靈

2019-05-28 23:28聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市政府觀光局和聯合報副刊、春光出版社共同舉辦的「瓊瑤小說與我」徵文比賽，前3名確定，分別是艾菱的「瓊瑤與我的腳踏車」、大呸的「告別哥兒們」、洪雪芬的「我們都是女主角」。

觀光局長潘恒旭表示，瓊瑤女士擔任高雄市「愛情產業鏈」總顧問，4月到高雄，在飽覽高雄明媚的風景，品嘗豐富多樣的美食後，將心中滿滿的感動，化作一首詩篇，在愛河畔的情歌聲中送給高雄的每位市民；本次「瓊瑤小說與我」徵文活動，為期一個月，有250篇的投稿，每一篇訴說瓊瑤小說在自己心中的觸動。

此次徵文活動，主辦單位請到作家郝譽翔、李達達擔任評審，選出10篇優勝作品，除了前3名，還有「少女情懷總是詩/忻玥」、「瓊瑤牽的紅線/郭加圖」、「一千零一個午後/小可」、「窗外不一定美/傅秀菊」、「《窗外》曾有好光景/劉曉南」、「搶救瓊瑤的小說/犂耕」及「我在咖啡廳閱讀瓊瑤的小說/黃稚庭」。

另有10篇佳作，分別是「情緣碧潭/吳晉傑」、「青春紀事/安安」、「一個綺想/林秦」、「妳是一片雲/未來戰士」、「幾度夕陽紅/洪金鳳」、「有夢,寒煙依舊翠/蕭湘鳳」、「碧雲天/汪碧雲」、「情寄一生/曾秋桂」、「青春的記憶/晚風」、「我的女性主義啟蒙」及「,煙鎖重樓/易宜萱」。

潘恒旭表示，此次徵文活動，10位優勝作品作者每人可以獲得2000元稿費，作品將刊登於聯合報副刊，前三名作者還可以獲得春光出版社贊助的「瓊瑤經典作品全集 II故宮聯名花鳥工筆燙金限量典藏書盒套書」，10位佳作，每位可獲得2000元漢來海港城自助餐券，作品將刊登於繽紛超連結（http://blog.udn.com/benfenplay)。

潘恒旭說，感謝所有參加投稿的民眾，觀光局會持續辦理相關活動，希望每位到高雄來的旅客，能夠感受到高雄的熱情與改變。

知名作家瓊瑤（左二）為高雄愛情產業鏈注入許多優美的元素，「瓊瑤小說與我」徵文比賽...
知名作家瓊瑤（左二）為高雄愛情產業鏈注入許多優美的元素，「瓊瑤小說與我」徵文比賽前3名作品將刊登在聯合副刊。圖／高雄市觀光局提供
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潘恒旭高雄市咖啡廳
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