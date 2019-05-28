喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



慶祝小三通金門航線突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府持續推出好禮大方送活動，今天的幸運兒是自泉州石井搭乘八方輪來水頭的金門籍旅客曾乙娟，當工作人員圍著她高喊「中獎了」，她還一幅不可置信的樣子，隨後由金門縣港務處長何佩舉等人，親自頒發金門紀念酒與6張免費船票，讓她相當開心。

隨「陸客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」，到擴大實施「小三通人員往來正常化」，以及金門縣近來推動「陸客到金門一日遊」、「金廈二日遊」、「陸客自由行」及「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，小三通「一日生活圈」已然成形，也然帶動金門實質效益。

金門縣政府表示，為迎接金、廈、泉實施小三通通航之金門口岸邁入2千萬旅客的里程碑，推出每日贈獎，活動將持續到6月1日，每日都抽出一班船贈與旅客精美禮包，並由該船旅客中抽出1名幸運兒贈與紀念酒等禮品，6月1日幸運旅客更可獲得玉璽酒一瓶，歡迎各地遊客齊來金門共襄盛舉。

今天由金門縣公揹婆民俗協會團長蕭永水領導團員，在水頭碼頭熱鬧迎賓，吸引不少旅客搶著拍照，今天的活動幸運兒是由自泉州石井搭乘八方輪來水頭的曾乙娟，曾乙娟表示，她因工作關係常常往來於泉州與金門、也因交通方便，經常於兩岸三地自由行，除體會各地的風土民情，也吃吃當地美食，當然重點還是要血拚一番，很高興成為今日的幸運得主。

金門縣港務處長何佩舉表示，民眾凡於臉書分享此次官方臉書貼文，即可憑臉書畫面於水頭碼頭服務台領取慶祝金門小三通突破2000萬旅次系列活動精美禮包，每日數量有限，送完為止，歡迎民眾齊來逗熱鬧。