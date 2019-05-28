親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「美的好朋友」遭踼爆黑幕 創辦人柳林瑋說話了

獨／392位備取生去哪了？ 清大電機公布交叉查榜結果

喜迎小三通2千萬人次辦抽獎 幸運兒獲紀念酒與6船票

2019-05-28 18:55聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

慶祝小三通金門航線突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府持續推出好禮大方送活動，今天的幸運兒是自泉州石井搭乘八方輪來水頭的金門籍旅客曾乙娟，當工作人員圍著她高喊「中獎了」，她還一幅不可置信的樣子，隨後由金門縣港務處長何佩舉等人，親自頒發金門紀念酒與6張免費船票，讓她相當開心。

隨「陸客落地簽」、「觀光落地簽證，免附回程船票」，到擴大實施「小三通人員往來正常化」，以及金門縣近來推動「陸客到金門一日遊」、「金廈二日遊」、「陸客自由行」及「金廈漳泉旅遊推介」等一連串配套措施，讓兩岸人民往返之旅遊和商務更加便捷，小三通「一日生活圈」已然成形，也然帶動金門實質效益。

金門縣政府表示，為迎接金、廈、泉實施小三通通航之金門口岸邁入2千萬旅客的里程碑，推出每日贈獎，活動將持續到6月1日，每日都抽出一班船贈與旅客精美禮包，並由該船旅客中抽出1名幸運兒贈與紀念酒等禮品，6月1日幸運旅客更可獲得玉璽酒一瓶，歡迎各地遊客齊來金門共襄盛舉。

今天由金門縣公揹婆民俗協會團長蕭永水領導團員，在水頭碼頭熱鬧迎賓，吸引不少旅客搶著拍照，今天的活動幸運兒是由自泉州石井搭乘八方輪來水頭的曾乙娟，曾乙娟表示，她因工作關係常常往來於泉州與金門、也因交通方便，經常於兩岸三地自由行，除體會各地的風土民情，也吃吃當地美食，當然重點還是要血拚一番，很高興成為今日的幸運得主。

金門縣港務處長何佩舉表示，民眾凡於臉書分享此次官方臉書貼文，即可憑臉書畫面於水頭碼頭服務台領取慶祝金門小三通突破2000萬旅次系列活動精美禮包，每日數量有限，送完為止，歡迎民眾齊來逗熱鬧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慶祝小三通金門航線突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府持續推出好禮大方送活動，...
慶祝小三通金門航線突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府持續推出好禮大方送活動，今天的幸運兒是自泉州石井搭乘八方輪來水頭的金門籍旅客曾乙娟。圖／金門縣府提供
分享
金門縣港務處長何佩舉（右二）及觀光處科長顧克亞（左一）等人代表致贈823荷瓶紀念...
金門縣港務處長何佩舉（右二）及觀光處科長顧克亞（左一）等人代表致贈823荷瓶紀念酒及免費船票6張等禮物給今天的幸運旅客曾乙娟（左二）。圖／金門縣府提供
分享

金門小三通陸客
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

高捷延伸路竹 立委邱志偉：可望2025年完工

2019-05-28 14:41

議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01

公幼臨時教保員陳情薪事 韓國瑜釋善意

2019-05-28 14:33

他以為一生就在工廠 意外當了36年書記官

2019-05-28 14:27

高雄公幼臨時教保員薪資六都最低 工會聯合爭取權益

2019-05-28 11:21

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

韓國瑜允發展夜市 讓人還想再來

2019-05-27 23:14

鴻海投資高雄兌現 購地1.2萬坪

2019-05-27 22:53

等50年 公車小黃開進杉林區

2019-05-27 22:49

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01

「仁武古厝」殷鑑不遠 學者認為防拆之道在於重罰

2019-05-27 19:01

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

猴害設電圍網真的有效嗎？屏縣上半年35人申請

2019-05-27 16:01

疑有山豬出沒 高樹農田常被翻土還有不明腳印

2019-05-27 15:42

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

他以為一生就在工廠 意外當了36年書記官

2019-05-28 14:27

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

基隆遊艇展又來了 海陸玩樂名額500個快預約

2019-05-28 14:50

諷刺有人穿了西裝忘百姓 藍議員：林姿妙跑攤深入基層

2019-05-28 10:09

公幼臨時教保員陳情薪事 韓國瑜釋善意

2019-05-28 14:33

高捷延伸路竹 立委邱志偉：可望2025年完工

2019-05-28 14:41

國民黨嘉義縣海區立委 3人相爭協調不成近期公告初選

2019-05-28 16:29

嘉市招牌、電纜線混亂 議員批：缺乏城市美學

2019-05-28 12:04

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

高雄公幼臨時教保員薪資六都最低 工會聯合爭取權益

2019-05-28 11:21

快去查！汽燃費繳了沒？中部近10萬件逾期

2019-05-28 11:30

馬拉松遇跑者昏倒 心臟科醫師立馬停下來救人

2019-05-28 14:39

不畏育兒經濟壓力！ 台南市一家庭生9個孩子

2019-05-28 15:26

台61線玄寶大橋檢測作業 5月29、30日夜間封閉施工

2019-05-28 07:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top