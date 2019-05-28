響應韓國瑜「醫療觀光元年」 台韓眼科醫院交流

2019-05-28 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



響應高雄市長韓國瑜的「醫療觀光」策略，高雄澄清眼科與韓國「B & VIIT」江南明亮世界中心，今天在高雄簽署合作備忘錄MOU，並進行兩天參訪實地瞭解澄清集團營運模式。

高雄市衛生局主祕王小星表示，今年是政府推動「醫療醫美觀光元年」，澄清眼科這次與韓國眼科診所的交流，是眼科界的首先響應，恭賀雙方交流成功，使兩國民眾獲益。

今年四月澄清眼科總院長吳孟憲與30名醫療團隊成員，等前往韓國國際知名的「B & VIIT」江南明亮世界中心參訪觀摩，今天「B & VIIT」眼科診所院長柳翼熙Ik Hee Ryu，也與團隊到高雄澄清眼科參訪交流。

吳孟憲表示，B & VIIT眼科是韓國首屈一指的眼科中心，也是世界知名的近視手術機構，具有完備的醫療檢測設備及高水準的醫療服務，也由於B & VIIT是國際知名近視手術權威，大陸、歐洲、美國各地眼科醫師、眼科專科機構，都曾經前往進行觀摩與交流訪問。澄清眼科則以白內障手術著稱，具備高度專業知識技術，以及高尖端的儀器設備。

吳孟憲指出，這次雙方互訪交流，展現台灣在眼科技術與服務上的發展，也是響應高雄市「2019高雄醫療觀光元年」活動，透過雙方的交流互訪及深度合作，介紹南台灣眼科技術成績，打開國際民眾對眼科手術的視野，展現台灣醫療實力，累積國際醫療能量，讓台灣眼科邁入國際舞台。