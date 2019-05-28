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黃國昌狠批屏東議長家族違法橫行 蔣月惠卻感受到溫暖

2019-05-28 18:00聯合報 記者江國豪╱即時報導

時代力量立委黃國昌，日前發布「屏東貪腐地圖」直指屏東縣是黑道故鄉，成為今上午縣議會質詢焦點之一，而縣長潘孟安在施政總質詢時表示「不以為然」。黃國昌臉書中午再度發文，抨擊議長周典論及議員周碧雲，並將將矛頭指向屏東縣政府「為何如此包庇縱容？屏東縣還有法治可言嗎？」

周典論對黃國昌指控不做回應，然而這回黃國昌在文中再度提到蔣月惠，讓「政壇孤鳥」受到溫暖。

日前蔣月惠在議會質詢時，被擔任主席的周碧雲下令消音，黃國昌曾痛批「好大的官威」，這回發文再度寫到「最近蠻橫阻止蔣月惠議員質詢的周碧雲議員，就是周典論的姪女。」再度被「立院戰神」關心，蔣月惠表示非常感謝黃國昌委員為屏東發聲。但周碧雲透過臉書解釋，蔣月惠違反議事規則在先，身為主席理當維護秩序，不過感謝各界指教，表示虛心接受。

蔣月惠說，黃國昌委員點出許多屏東上至民代、官員，下至一般百姓，都不敢講且存在已久的問題，自己是屏東政壇孤鳥，遭到藍綠夾殺，甚至依照職權進行質詢都被人找碴，雖然外界認為自己是不顧一切的全豁出去，但也會因擔心身邊親友及羅騰園安全而感到害怕，因此相當明白近日為何眾多網友，會關切黃委員的人生安全，因為這種面對權勢的「恐懼感」自己體會最深刻。

再度被黃國昌發文提及的蔣月惠，表示非常感謝黃國昌為屏東發聲。圖／本報資料照片
再度被黃國昌發文提及的蔣月惠，表示非常感謝黃國昌為屏東發聲。圖／本報資料照片
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黃國昌臉書今日（28日）中午再度發文，抨擊屏東縣議會議長周典論「違法標案」，更直...
黃國昌臉書今日（28日）中午再度發文，抨擊屏東縣議會議長周典論「違法標案」，更直指屏東縣議員周碧雲為「議長家族」成員，同樣違法橫行。圖／翻攝自黃國昌臉書
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黃國昌臉書今日（28日）中午再度發文，抨擊屏東縣議會議長周典論「違法標案」，更直...
黃國昌臉書今日（28日）中午再度發文，抨擊屏東縣議會議長周典論「違法標案」，更直指屏東縣議員周碧雲為「議長家族」成員，同樣違法橫行。圖／翻攝自黃國昌臉書
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黃國昌蔣月惠屏東縣政府
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