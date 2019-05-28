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議長女兒拚屏南立委初選 周佳琪探庶民美食接地氣

2019-05-28 17:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島是南台灣觀光度假勝地，近年來受觀光海嘯衝擊遊客銳減，觀光產業叫苦一片，官民雙方均朝升服務品質和開發觀光資源努力；正為國民黨屏南地區（第2選區）立委提名黨內初選衝刺的周佳琪，今天到恆春中山老街探訪隱身巷弄間的庶民美食，她舉其中一家滷肉飯為例，他們正是台灣美食競爭力的縮影，呼籲政府要接地氣，主動為在地美食小店整合行銷，讓「人進來」。

周佳琪是屏東縣議會議長周典論二女兒，她和前不分區立委蘇清泉支持的林育先，拚搶屏南地區黨內立委初選，民進黨內初選已由現任立委莊瑞雄勝出；擁有留美企管碩士高學歷的周佳琪，雖是政治素人，但在政壇人脈豐富的父親協助和輔選下，加上自己勤跑基層、辦地方座談會、組LINE互動群組，聲勢看漲。

屏南選區幅員廣闊，周佳琪說，位於台灣最南端的恆春半島，除了醫療、交通、教育出現極大的城鄉差距，亟需中央投入資源改善，近年來又面臨遊客銳減的觀光業衝擊，在業者致力提升服務品質外，政府也要接地氣，美食已是重要的觀光旅遊資源，許多遊客是透過網路搜尋，應主動為在地美食小店整合行銷，方便遊客找到在地的常民美食。

她說，恆春半島除特有的鮮味海產，還有在地的巷弄美食，也是饕客尋寶的目標，別以為只是小店，小店其實能形成美食街，在網路上流通蔚為風潮，帶動觀光人潮；恆春地區有地方與中央的觀光資源在此，政府應加把勁，真正讓人進來，吃好吃飽，才是真正為地方繁榮創造商機，

她說，滷肉飯是台灣的常民美食，韓國瑜競選高雄市長期間，以1滷肉飯與1礦泉水的形象，引起一股風潮；今天特地到恆春中山老街探訪隱身巷弄的庶民美食，發現巷弄中的人氣店「小時候滷肉飯」，正是台灣美食競爭力的縮影。老闆娘張嘉芬說，時間與功夫是調理台灣庶民美食美味的重要訣竅，她堅持品質用好料，才做出好口碑。

爭取屏南地區國民黨內立委提名初選的周佳琪（右），今天到恆春中山老街探訪隱身巷弄的...
爭取屏南地區國民黨內立委提名初選的周佳琪（右），今天到恆春中山老街探訪隱身巷弄的庶民美食，發現巷弄中的人氣小店「小時候滷肉飯」，正是台灣美食競爭力的縮影。記者潘欣中／攝影
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爭取屏南地區國民黨內立委提名初選的周佳琪（右），今天到恆春中山老街探訪隱身巷弄的...
爭取屏南地區國民黨內立委提名初選的周佳琪（右），今天到恆春中山老街探訪隱身巷弄的庶民美食，發現巷弄中的人氣小店「小時候滷肉飯」，正是台灣美食競爭力的縮影。記者潘欣中／攝影
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