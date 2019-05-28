蘭嶼航班取消率遠高馬祖 監委：不符民眾需求

2019-05-28 16:13 中央社 台東縣28日電



台東離島交通不便，監察委員調查，蘭嶼空運航班取消率偏高，甚至高過馬祖，且現有整建計畫無法改善動輒因風速取消航班的問題，交通部應提出改善蘭嶼、綠島對外交通方案。

去年1月間發生蘭嶼學生因交通中斷，差點無法赴台東參加大學入學學科能力測驗，所幸經海巡署協助才即時趕赴。這事件引起監察委員張武修和瓦歷斯．貝林關注，主動調查台東蘭嶼、綠島對外交通問題，並前往離島了解，調閱相關資料，日前提出調查報告。

針對「蘭嶼班機取消（停航）率」，調查報告引交通部數據，民國105年取消率32.9%、106年取消率40.2%、107年1至7月取消率35.4%。取消原因有97%以上是天候因素，主要是冬季東北季風、梅雨及颱風等影響。依民航局網站資料，蘭嶼航班（DHC6-400機型）105、106年度第4季取消率分別為52.2%、65.5%，同期間綠島航班（DHC6-400機型）取消率分別為34%、38.8%。

同期間馬祖北竿航班（ATR72機型）取消率分別為7.2%、3.4%；南竿航班（ATR72機型）為4.3%、2.7%。數據凸顯蘭嶼現有空運航班取消率遠較馬祖離島（北、南竿）航班為高，兩者差距高達10多倍。

另外，蘭嶼機場因現有跑道長度過短、寬度不足、鋪面強度不足等因素，無法像馬祖飛能載運70人的ATR72機型，只能飛載19人的DHC6-400機型，不符民眾需求且不利觀光發展。

但交通部目前規劃辦理的「蘭嶼機場跑道整建工程計畫」，耗資鉅額公帑新台幣9億餘元，主要工項包括跑道整建、助航燈光設施新設、臨海側護岸整修及排水設施改善，無法改善風速和跑道寬度、長度問題。對於蘭嶼機場現有跑道可否延長、拓寬，未來可否允許較大機型起降並降低航班取消率等，交通部前後說法不一，宜儘速委託專業機構辦理可行性研究，以釋眾疑。

有關海運部分，調查報告指出，台東縣政府雖於105年研提「蘭嶼開元港新舊港區合併計畫書」，預算經費11.4億元，惟迄今逾2年仍未獲行政院核定，縣政府應切實檢討並積極研擬修正計畫，期港口設施早日完成改善。

綠島部分，調查報告指出，綠島對外交通以海運為主、空運為輔，綠島鄉公所質疑現有民營船舶業者於淡季期間由於遊客人數銳減，常藉天候不佳為由率爾停航，旺季期間則因遊客人數倍增致船班客滿，鄉民則一票難求，希望購建綠島公營交通船。交通部、台東縣政府應儘快完成可行性研究，早日釐清疑點。