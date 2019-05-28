高捷延伸路竹 立委邱志偉：可望2025年完工

2019-05-28 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄捷運岡山路竹延伸線已列入前瞻基礎建設，立委邱志偉近日邀集交通部相關單位舉辦進度說明會。邱志偉服務處表示，路竹延伸線行經岡山農工、本洲工業區、高雄科學園區等站至湖內大湖台鐵車站，全長11公里，總經費272億元，預計2025年完工。

高市府捷運局官網資料顯示，行政院106年4月核定通過前瞻基礎建設軌道建設「高雄捷運岡山路竹延伸線第一階段」及「高雄捷運岡山路竹延伸線第二階段」計畫。岡山路竹延伸線分兩階段進行，第一階段為捷運紅線之R24站至台鐵岡山車站，長約1.46公里，設置一座車站。第二階段自岡山車站起，止於台鐵鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），設置7座車站，全長約11.63公里。

立委邱志偉日前在立院召集交通部、高雄市政府捷運局、交通局等單位人員辦理「捷運岡山路竹延伸線（第二階段）」進度說明會。各單位人員指出，3月初，綜合規劃已由交通部審查完畢，環保署也在4月11日召開第4次專案小組會議，建議「繼續進行第二階段環境影響評估」。