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公幼臨時教保員陳情薪事 韓國瑜釋善意

2019-05-28 14:33中央社 高雄28日電

高雄市長韓國瑜。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。聯合報系記者劉學聖／攝影
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高雄市產業總工會等工會團體今天赴高雄市議會陳情，要求高雄市長韓國瑜救救公幼臨時教保員血汗低薪困境。韓國瑜中午出面接見陳情團體，允諾儘量在6月中旬前處理。

民國100年高雄縣市合併幼托整合後，原高雄縣鄉立托兒所改制為高市公立幼兒園，原鄉立托兒所有54名臨時教保員繼續留用市立公幼，做一樣的工作，由於未納編薪資照舊，迄今仍處於低薪狀態舊，衍生同工不同酬的問題。

高雄市教育產業工會、高雄市獨立總工會、全國教育產業總工會與高雄市產業總工會上午在高市議會舉行「愛與包容、打造高雄」聯合記者會，為公幼臨時教保人員低薪不公平待遇請命。

高雄市教育產業工會代理理事長李賢能表示，依107年薪資，高雄市公立幼兒園一般幼教師月薪新台幣4萬至7萬元；而留用教保員臨時人員薪資是2萬3000至2萬3699元，接近基本工資2萬3100元。

前來聲援的高雄市獨立總工會理事長張緒中說，教保人員有「3高」高情緒勞動、高工時、高流動率；也有「3低」低薪、低福利、低保障。108年8月六都將實施準公托制度，高雄市公立臨時教保員的血汗低薪卻是六都第一低。

張緒中認為，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可解決的，目前高雄市臨時教保人員僅54人，納編經費不多，希望韓國瑜能盡快解決；在他們未納編前，希望8月1日起將臨時教保員起薪調高至2萬9000元。

張緒中隨後率員至市議會門口靜坐，高市教育局長吳榕峯、韓國瑜先後出面接見陳情民眾。韓國瑜在議會備詢結束，中午步出議會門口，接見靜坐陳情民眾，允諾儘量於6月中旬前處理公幼臨時教保員低薪問題。吳榕峯稍早也同意為公立托兒所臨時人員爭取權益、研議調薪，但對納編則持保留態度。(編輯:孫承武)

高雄市韓國瑜公幼
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