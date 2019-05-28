萬安42號演習展開 人車配合管制

2019-05-28 13:58 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



南部萬安42號軍民聯合防空演習，今天下午一點半在台南、高雄、屏東及金門等地同時展開，警方在街頭協助人車疏散管制，不到一分鐘街頭就已經空無一人，民眾都十分配合管制措施。