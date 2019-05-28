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高雄公幼臨時教保員薪資六都最低 工會聯合爭取權益

2019-05-28 11:21聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，今天在高雄市議會舉辦「愛與包容、打造高雄」聯合記者會，要求市長韓國瑜兌現競選政見，終結教保員血汗低薪困境，創造公幼友善托育好環境。

高雄市獨立總工會理事長張緒中、高雄市產業總工會理事長林進福、全國教育產業總工會副理事長林蕙蓉與高雄市教育產業工會代理理事長李賢能，撻伐幼保臨時人員受到的不平待遇。100年高雄縣市合併幼托整合後，原高縣鄉立托兒所改制為高市公立幼兒園，迄今共有原鄉立托兒所的54名教保員留用於公幼，這些臨時人員所擔負的工作與責任，跟其他公立幼兒園一樣，也跟政府要推動的準公共化幼兒園一樣，但這些臨時人員卻長期處於低薪狀態。

高雄市教育產業工會代理理事長李賢能表示，以107年薪資為例，高雄市公立幼兒園一般幼教師月4萬至7萬，而留用教保員臨時人員薪資是2萬3000至2萬3699元，接近基本工資2萬3100元，遠遠落後，形成一市兩制，也遠低於準公共化幼兒園的薪資水準。

「高雄市公立臨時教保員的血汗低薪，竟然是六都第一低！」高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，教保人員的「三高」是高情緒勞動、高工時、高流動率，「三低」則是低薪、低福利、低保障。108年8月六都將實施準公托制度，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可以解決的問題，目前高雄市臨時教保人員只有54人，納編經費一年不過300萬元，希望市長能解決。

高雄市教育局回應，有關原公立托兒所改制幼兒園留用臨時人員薪資一事，已將臨時人員身分進用教保員調薪，同時主動比照軍公教併同調薪3%，都已突破法令限制，積極為原公立托兒所留用臨時人員爭取權益，以提供最完善的照顧。

教育局也鼓勵臨時人員身分進用教保員、職員，應透過參加公開甄選轉換進用管道，以提高薪資福利待遇。

高雄市臨時教保員呼籲市府協助解決低薪問題。記者徐如宜／攝影
高雄市臨時教保員呼籲市府協助解決低薪問題。記者徐如宜／攝影
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高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，在市...
高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，在市議會舉行聯合記者會，為公立臨時教保員爭取權益。記者徐如宜／攝影
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高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，在市...
高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，在市議會舉行聯合記者會，為公立臨時教保員爭取權益。記者徐如宜／攝影
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高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可以解決的問題...
高雄市獨立總工會理事長張緒中表示，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可以解決的問題，希望韓國瑜協助解決。記者徐如宜／攝影
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高雄市幼兒園薪資
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