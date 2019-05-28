韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局落實市長韓國瑜政見，今年開出266名國小老師缺額，其中提供119名台閩介聘（台閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師申請介聘他縣市服務作業）「單調缺」，讓各縣市與北漂教師能返回高雄服務。在基隆服務15年的國小教師陳郁芬與妹妹，透過這次介聘終於「漂」回高雄，父母親非常開心一家又能團圓。

陳郁芬今天到教育局表示感謝，她表示，家裡三姊妹都是師資培育公費生，自己分發後在基隆服務了15年，還好大妹郁雯分發到高雄市，小妹也分發到基隆教師教了13年。雖然一直很想回高雄，但「積分」不夠，之前要靠單調缺回高雄，有的要到190幾分，單身的她積分又更少了。

陳郁芬說，今年高雄的單調缺多開了一些，她與妹妹於是嘗試提出申請，沒想到竟然得以調回高雄，在外生活了十幾年，終於可以回高雄，最高興的就是父母了。

高雄市教育局長吳榕峯表示，108年高雄市國小因教師退休或增班，預估總共開出教師缺額266人，含特教20人、資優5人；其中提供給外縣市調入高雄市「單調缺額」有119人，開缺數為全國第三，僅次於台南132名、桃園130名，比起去年僅開列35個單調缺，開缺幅度大幅增加。