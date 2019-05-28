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屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣潮州鎮光華國小六年級李昇倫（右）今年在縣運50公尺游泳項目打破紀錄，由教練...
屏東縣潮州鎮光華國小六年級李昇倫（右）今年在縣運50公尺游泳項目打破紀錄，由教練施淵元（左）栽培。記者江國豪／攝影
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潮州鎮立游泳池已有40年歷史，公所表示今年獲得屏東縣政府支持，將與潮州溜冰場同步...
潮州鎮立游泳池已有40年歷史，公所表示今年獲得屏東縣政府支持，將與潮州溜冰場同步進行重建。記者江國豪／攝影
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屏東潮州鎮光華國小6年級李昇倫，在今年縣運50公尺自由式比賽中，以29秒33破大會紀錄風光奪金，他的教練施淵元透露，屏東有狹長的海岸線，也培訓多名優秀選手，但校園擁有游泳池的比例卻是全國倒數；潮州鎮公所指出，40年歷史的潮州鎮立游泳池，在有限的經費下只能做到環境維護，今年在縣府支持下，有機會讓鎮立游泳池改建看見曙光。

就讀小學六年級的李昇倫，他說可能因為游泳的原因，現在身高已經超過170公分，與其他同學並排時總是特別突出，李說4年級才開始練習游泳，一開始只是想要運動，跟著教練慢慢培養出興趣，這次破紀錄奪金後，想挑戰突破更多紀錄。

教練施淵元說，國小階段是品德教育與興趣培養的開端，游泳隊由4至6年級學童組成，超過9成的學童起初完全不會游泳，希望透過教學提升興趣，降低對水的恐懼並具備自救能力。

施淵元也表示，相較於台北每2間學校就有1間有游泳池，密度相當高，而屏東的游泳池數量比例全國倒數，因此光華國小游泳隊特別感謝潮州高中提供場地，讓游泳隊得以練習，雖然泳道不符合賽事標準，但能突破環境拿下金牌，證明屏東選手相當有潛力。

屏東縣體育發展中心主任李達平指出，屏東縣高國中小僅有10所學校有游泳池，目前教育部以專案方式推出簡易游泳池補助計畫，但學校考量管理及教練人力等，申請意願較低，目前傾向不以「量」為首要目標，會針對重點學校進行推廣。

潮州鎮公所表示，鎮立游泳池開幕已有40年，使用的設備老舊且有漏水問題，抽水系統、池畔磁磚及頭頂簡易的防曬設備都已不堪使用，今年獲得屏東縣政府支持，可望與潮州溜冰場同步重建，期待未來提升游泳運動環境。

屏東縣政府磁磚漏水
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