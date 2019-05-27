高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



左營地下道填平工程原定5月31日第一階段通車，由於進度微幅超前在今天下午開放，為避免汽機車爭道，初期僅開放中間雙向各一快車道供汽車通車。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 配合鐵路地下化工程，高雄市政府陸續辦理陸橋拆除及地下道填平工程，左營地下道上個月中旬展開填平作業，今天下午提前開放快車道通車行駛，目前兩邊側溝尚未完工，民眾擔心雨季來臨，會造成坍方，副市長李四川說，中間車道部分已完全填平，沒有問題，兩邊側溝，原有水溝仍可排水，新的側溝及人行道繼續施工，整體工程預計7月下旬完工。

高雄市長韓國瑜主持剪綵儀式，從九如路步行至翠華路，關心巡視道路鋪設品質。

副市長李四川說，左營地下道工程全長約460公尺，深度約7公尺，近2層樓高度，4月17日開工，今天下午開放部分車道通行，由於整平工作若沒有滾壓扎實，日後恐有下陷疑慮，施工團隊不敢輕忽，共分7層按步驟分層施工確實填平，以往汛期時地下道積淹水頻傳，填補後可望除去淹水顧慮。

李四川表示，有住戶建議一併拆除附近的高架橋，但當時因交通維護問題，仍未拆除，未來會與交通部評估討論拆除可能性。

李四川說，配合鐵路地下化，高雄市區已先後拆除5座陸橋並完成填平左營地下道，整修133條大小道路，改善面積約178萬平方公尺。