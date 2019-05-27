「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府觀光局今天下午在南華商圈舉辦高雄光頭日節活動宣傳，光頭齊聚登場，還有小朋友也理光頭參加，只不過等太久才上台，直接就累倒在媽媽懷裡。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook 高雄市政府觀光局今天在南華商圈舉辦高雄光頭日節活動宣傳，光頭齊聚登場，知名光頭藝人辛龍受邀南下與觀光局長潘恒旭合唱「朋友」，也和民眾高唱「你是我的兄弟」，商圈眾店家加碼贊助在地美食小吃，主要提醒大家，6月22日相約到高雄南華商圈暢遊購。

高雄市長韓國瑜說，南華商圈老一輩的高雄人暱稱「新興市仔」，早期是高雄三大夜市之一，這裡有許多物美價廉的衣物、飾品、美食小吃等，更是許多高雄人的年輕美好回憶，近年商圈內也建設全台首座的日本模構天棚結構，讓消費者免於風吹日曬，搭配非常便利的捷運路線，確實是逛街購物的絕佳地點。

韓國瑜說，辦光頭日有三個目的，一是不論是禿頭、光頭都不要怕，開開心心來高雄觀光，二要帶動南華商圈等夜市繁華，三、鼓勵癌友不要因化療頭髮掉光不敢出來。

韓還透露之前有一名部長，頭髮稀少，總是會把稀疏的頭髮從右邊撥到左邊，他稱為「以偏概全」，這樣坐下來還好，正面看頭髮完整，但站起來一敬酒就發現是鳥巢。呼籲禿頭的好朋友來高雄觀光。

今年2月陳文茜參訪南華商圈後，提議觀光局辦禿頭創意活動行銷高雄，高雄市觀光局針對南華商圈舉辦「高雄光頭日」活動，振興商圈活力。

為宣傳高雄光頭日活動，觀光局局長潘恒旭更昨天率先剃光頭響應，今天邀多位模特兒示範走秀，展現出南華商圈服飾不只物美價廉還兼具時尚感；為增添活動的公益性質，邀高雄醫學院設攤，宣導如何關懷陪伴癌友並給予自信及希望。