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屏東3火警奪5命 蔣月惠：燒出弱勢照顧漏洞

2019-05-27 20:38中央社 屏東縣27日電

屏東縣1週內發生3起火警，共奪走5條人命，火警住戶都是低收入戶，屏東縣議員蔣月惠今天在議會質詢指出，該思考縣府的弱勢照顧系統是否有漏洞。

屏東縣高樹鄉22日發生鐵皮屋住宅火警，造成4歲與6歲的小兄弟身亡；25日內埔鄉發生鐵皮屋搭建的住宅兼神壇火警，19歲母親與8個月的女嬰也送醫不治；昨天發生潮州鎮出租套房火警，25歲小兒麻痺、長期臥床的林姓青年來不及逃出，送醫不治。

3個家庭全部都是低收入戶，蔣月惠表示，縣政府社會照顧資源分布不均，長期偏重長照系統建置，疏忽對身障者及弱勢家庭的關懷，從「羅騰園」成為多數弱勢家庭的避風港，就可以看出端倪。

屏東縣政府社會處長劉美淑表示，目前已針對3起案件啟動相關救助機制協助受災家庭，而社會處也會著手規畫加強相關預防措施，像是針對低收入戶並有6歲以下孩童家庭，請各村、里長通報並安排定期訪視。

另外，社會處將會透過跨局處合作，針對列冊弱勢家庭居住場所，進行消防死角安檢並加強居家安全宣導，避免憾事再度發生。

屏東消防局下午發出新聞稿表示，時節已漸進入夏季，天氣乾燥，加上居家用電量大，用火用電時稍有不慎，易引發火災。

消防局近期內將再針對鐵皮屋住宅、老舊住宅、住宅式宮廟等高風險群場所及曾經發生過火災場所的周遭住戶，加強居家訪視與檢視用火用電情形。

屏東縣政府弱勢家庭
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