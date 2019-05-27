杜絕魚槍捕魚 澎縣擬加重處分改採刑事罰

2019-05-27 20:35 中央社 澎湖縣27日電



為取締違法潛水打魚，澎湖縣長賴峰偉今天說，依行政程序法預告禁止以魚槍搭配潛水器採捕，研擬由行政罰改採刑事罰，包括處6個月以下有期徒刑、拘役或併科新台幣3萬元以下罰金。

賴峰偉今天在縣務會議指出，漁民或潛水客利用潛水器、魚槍捕魚是高風險行業，容易罹患潛水夫病，且能輕易挑選高經濟價值魚類，破壞生態永續，現行處行政罰鍰3萬至15萬，仍有不少人鋌而走險，可見法律有不完備之處。因此，縣府研擬由行政罰改採刑事罰，並配合警方新添購空拍機、快艇，加強取締違法捕魚。

澎湖縣政府今天邀請前澎湖海研中心主任蔡萬生演講指出，使用魚槍搭配潛水器捕魚，大多挑選成熟的大型種魚，嚴重影響海洋生態，建議輔導潛水漁民轉型，並將違法者處罰由行政罰改為刑事罰，才具嚇阻效果。

蔡萬生說，1989年漁業法不再核發潛水器漁業執照，目前台灣地區已無核准漁船經營潛水器漁業，而漁業法第9條更明示，潛水器及魚槍漁業為不得經營的漁業種類。

縣府參議陳高樑表示，雖然漁業法明訂不得使用潛水器、空氣軟管搭配漁槍打魚，但澎湖部分地區違法情況依然猖獗，農漁局曾查到同1人1年內3次違規。由於非法打魚利潤可觀，罰款成效不佳，去年縣府曾研擬將行政罰改為刑事罰，並召開公聽會，後來因故沒有執行。

對於吉貝等地有漁民反映要求放寬空氣軟管長度，農漁局表示，之前修法已放寬5噸以下漁船（含舢舨）空氣軟管長度可達20公尺，若漁民可遵守規定，不從事違法捕魚，可研擬再放寬長度。