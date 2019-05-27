「仁武古厝」殷鑑不遠 學者認為防拆之道在於重罰

2019-05-27 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國內不少臨屆古蹟判定的建物常在會勘前夕遭到拆毀，造成無可彌補的遺憾，最近高雄仁武區劉家古厝即是一例，學界認為，防範之道應該對於擅自拆毀暫定古蹟及準古蹟的行為處以重罰，否則破壞文化資產的行為會一再被複製。

仁武「劉家古厝」在文化局會勘前一日遭到怪手突襲式拆除，歷時近200年的三合院如今宛如廢墟。學界慨嘆，劉家古厝遭拆，突顯部分劉家後代不清楚古厝對於仁武區人文發展的重要性，因此只著眼於都更後的「價錢」，沒看到古厝的「價值」。

樹德科大室內設計系助理教授楊博淵認為，高市文化局按文資法程序作業，行政上並沒有錯，但劉家古厝在未判定古蹟前遭魯莽拆除，突顯後代對文化的不認同與不尊重。

「古蹟或歷史建築是一個文化深度的代表」楊博淵以今年遭到火噬的法國聖母院為例，指史蹟毀壞是歷史的一大損失，即使想按原樣仿製回來，卻已經不具原來的價值。

他說，處理古蹟保存問題有很多選項，若住民選擇保存且會繼續居住，列為法定古蹟後，修繕費即改由政府出資，所有權人名下財產並未遭掠奪。後代若不居住，部分空間也可以活化再利用，發揮其他效應。再則，也可與政府商議土地容積移轉，屆時拿回等值的容積。