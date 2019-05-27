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終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市公車路線未行駛杉林區月美、月眉兩地偏遠聚落，當地長輩外出交通不便。高雄市府交通局導入公車式小黃，今天下午舉辦通車儀式，初期每周行駛2天，共有7處搭車點，當地長輩外出看病或購物更方便。

高雄客運車行駛路線穿越杉林鬧區，行走台29線通往旗山圓潭至旗山市區，無法深入各聚落，月美與月眉（部分區域）50年來沒有公車行駛。公路總局規劃公車式小黃便利偏鄉交通，今年將高齡人口超過25％、500公尺內無公車站旁的「極限村落」列為優先改善對象，公車上月進入旗山中寮里，杉林列入第二波推動地點。

今天下午，市府交通局在月美國小舉辦公車式小黃啟動儀式，公路總局副局長黃運貴、市府秘書長楊明州、市府交通局長鄭永祥等人到場參加。黃運貴等人在鄉親面前宣布公車上路，每車可搭載6人，未來視需求增加車數或班次。

楊明州表示，公車式小黃率先駛入旗山中寮，幾乎每班車都會客滿，很受居民歡迎；杉林月美、月眉兩地常住居民2千多人、長輩約占4成，不少居民距離公車站牌路途遙遠，幸福小黃啟動後，外出看病或購物訪友均會便利許多。

市府交通局指出，公車小黃每周一、周五上午7點出發、11點回程，搭車站牌依序為神農廟、月美國小、月美活動中心、桐竹、新開、阪鏟、下寮等站，行走高181線道到美濃銜接中山路至旗山醫院、溪洲醫院，收費與公車一致，單趟票價12元，65歲以上長輩免費搭乘。

高市杉林區月美、月眉路線的幸福小黃啟動，高雄市府秘書長楊明州（前座）等人上車試乘...
高市杉林區月美、月眉路線的幸福小黃啟動，高雄市府秘書長楊明州（前座）等人上車試乘。記者徐白櫻／攝影
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公車式小黃行駛路線圖。記者徐白櫻／翻攝
公車式小黃行駛路線圖。記者徐白櫻／翻攝
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高市交通局今天下午在月美國小舉辦通車儀式，鄰近區長出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
高市交通局今天下午在月美國小舉辦通車儀式，鄰近區長出席踴躍。記者徐白櫻／攝影
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參加通車活動的社區長輩開心乘坐新車。記者徐白櫻／攝影
參加通車活動的社區長輩開心乘坐新車。記者徐白櫻／攝影
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公車高雄市偏鄉
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