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高雄市有多少北漂青年 經發局允委辦推估

2019-05-27 18:12中央社 高雄27日電

高市府計畫10月掛牌設青年局，也內定局長人選，但被問到高雄市有多少北漂青年，經濟發展局也說不清。民進黨市議員邱俊憲要求市府說清楚並交代設青年局後要如何幫助返家就業。

高雄市議會財經委員會今天審議青年局墊付款案，被民進黨議員質疑用墊付款的正當性，也促說清未來可解決多少北漂青年返鄉就業機會。

議會下午審查市府青年局墊付款預算提案新台幣5476萬元，議會快速通過後並送進入財經委員會審查。

民進黨市議員邱俊憲、郭建盟質疑青年局未採追加預算辦理反用墊付款方式，依法不符。邱俊憲還質疑掛牌成立青年局典禮規畫和執行就要花費50萬元，也不滿預算中委辦青年返鄉就業研究要花100萬元，他指預算編列太浮濫。

民進黨市議員康裕成在臉書貼文表態支持設青年局，但不滿年度屆時剩3個月卻要花掉5000多萬元經費，質疑錢是怎麼花的。

她說，市議會在5月20日才通過青年局組織自治條例修正案，同意市府設青年局，市府卻早在5月7的市政會議就通過青年局墊付款預算案，批評程序不尊重議會。

經發局長伏和中受訪表示，採追加預算編列時程來不及，再者用墊付款有前例可循於法有據。至於被質疑高雄市有多少北漂青年的問題，及如何創造讓北漂青年返鄉的機會，伏和中允會在委辦研究中要求推估。

民進黨北漂高雄市
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