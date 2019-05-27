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連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣潮州鎮昨晚（26日）1名25歲身心障礙男子葬身火場，而日前高樹鄉4歲、6歲小兄弟及內埔鄉19歲媽媽和8個月大女嬰也因火警喪命，屏東連續3起死亡火警接連發生，背景皆是弱勢家庭，長期關注身障及弱勢團體的屏東縣議員蔣月惠直言，弱勢照顧系統恐怕有漏洞。

「屏東弱勢照顧系統恐怕有漏洞」屏東縣議員蔣月惠表示，得知年僅25歲的身障男子命喪火場感到相當難過，大眾應該思考縣府弱勢照顧系統是否失靈，才會讓1名母親得在外辛苦工作，獨留患有小兒麻痺行動不便兒子在家，暴露在安全風險之下。

蔣月惠強調，縣政府社會照顧資源分佈不均，長期偏重長照系統建置，疏忽對身障者及弱勢家庭的關懷，從「羅騰園」成為多數弱勢家庭的避風港，就可以看出些許端倪。

潮州鎮公所社會課表示，昨晚火警發生後已安排林媽媽安置住處，並提供1萬元急難救助金。而林姓男子屬於重度身心障礙，符合機構安置標準，家屬選擇將林男留在身邊照顧，未來會針對類似案例加強防護。

屏東縣政府社會處處長劉美淑表示，目前已針對3起案件啟動相關救助機制協助受災家庭，而社會處也會著手規劃加強相關預防措施，像是針對低收入戶並有6歲以下孩童家庭，請熟悉地方狀況的各村、里長通報並安排定期訪視；社會初將會透過跨局處合作，帶三起案件的火調結果出爐後，針對列冊弱勢家庭居住場，所進行消防死角安檢並加強居家安全宣導，避免憾事再度發生。

屏東縣連續發生死亡火警事件，22日高樹鄉尤姓4歲、6歲小兄弟喪命。記者江國豪／攝...
屏東縣連續發生死亡火警事件，22日高樹鄉尤姓4歲、6歲小兄弟喪命。記者江國豪／攝影
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屏東縣連續發生死亡火警事件，26日潮州鎮25歲林姓身障男子喪命。記者江國豪／攝影
屏東縣連續發生死亡火警事件，26日潮州鎮25歲林姓身障男子喪命。記者江國豪／攝影
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屏東縣連續發生死亡火警事件，25日內埔鄉19歲鍾姓媽媽懷抱8個月大女嬰喪命。記者...
屏東縣連續發生死亡火警事件，25日內埔鄉19歲鍾姓媽媽懷抱8個月大女嬰喪命。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府弱勢家庭
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