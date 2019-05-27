連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣潮州鎮昨晚（26日）1名25歲身心障礙男子葬身火場，而日前高樹鄉4歲、6歲小兄弟及內埔鄉19歲媽媽和8個月大女嬰也因火警喪命，屏東連續3起死亡火警接連發生，背景皆是弱勢家庭，長期關注身障及弱勢團體的屏東縣議員蔣月惠直言，弱勢照顧系統恐怕有漏洞。

「屏東弱勢照顧系統恐怕有漏洞」屏東縣議員蔣月惠表示，得知年僅25歲的身障男子命喪火場感到相當難過，大眾應該思考縣府弱勢照顧系統是否失靈，才會讓1名母親得在外辛苦工作，獨留患有小兒麻痺行動不便兒子在家，暴露在安全風險之下。

蔣月惠強調，縣政府社會照顧資源分佈不均，長期偏重長照系統建置，疏忽對身障者及弱勢家庭的關懷，從「羅騰園」成為多數弱勢家庭的避風港，就可以看出些許端倪。

潮州鎮公所社會課表示，昨晚火警發生後已安排林媽媽安置住處，並提供1萬元急難救助金。而林姓男子屬於重度身心障礙，符合機構安置標準，家屬選擇將林男留在身邊照顧，未來會針對類似案例加強防護。