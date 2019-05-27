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逾百年古厝遭拆 高市府：已公告為暫定古蹟

2019-05-27 14:26中央社 高雄27日電

高雄市仁武區逾百年的「劉氏新厝」日前無預警遭拆除，多名劉家後代今天到市議會向市長韓國瑜陳情，高市文化局表示，已公告為暫定古蹟。

位於仁武區的「劉氏新厝」被提報為古蹟、歷史建築，高雄市府文化局原定安排於24日會勘，但23日一早怪手即進場拆除，文化局文資中心來不及制止，緊急在現場拉起警示線並公告為暫定古蹟。

高雄市議員林于凱、吳益政、黃捷和劉家後代劉順隆等多人到高雄市議會前拉白布條陳情，並抗議古厝在提報為古蹟會勘前被拆除，老建築古厝成了廢墟，讓後代子孫情何以堪。

劉順隆等多人在韓國瑜答詢後休息時段陳情，一度要下跪被旁人拉起，韓國瑜當場允諾會維持原狀。

高市文化局副局長林尚瑛向劉順隆等人表示，未來高雄市相關古厝將由區公所和警方等加強巡守，如果進入審議程序及發開會通知，一旦列冊後就視同具暫定古蹟資格。

她表示，被列冊追蹤的建物，將同步會建管單位列管，以掌握在申請拆除執照時把關，文化局也會介入，並加強巡守頻率。

「劉氏新厝」建於道光年間，距今約160年左右，建築結構較為完整，格局依清朝舉人官宅的聚合式宅院而設計，前庭寬廣及正廳台基的高低，可略窺宅第的氣派與風貌，正廳兩側有磚雕、牆飾等被認為是僅存少見的文化遺產及藝術古蹟。

高市文化局認為僱工拆屋的是擁有處分建築及土地所有權人，文化局了解所有權人對於老建物被認定為法定文化資產，會擔心無法自由處分及土地價值落差的問題，將依法辦理後續認定及保存事宜。

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