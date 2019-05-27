企業家張吉安二度捐車美濃分隊 替勘災車汰舊換新
高雄企業家張吉安在美濃家鄉設立電子科技公司，繼14年前捐贈救災警備車後，今天又捐贈一輛全新的警備車給第六大隊美濃消防分隊使用，今天上午由高市消防局主任秘書王志平代表接受。張吉安表示，消防工作很辛苦，捐贈新車可讓舊車汰舊換新，以利救災工作。
高市消防局第六大隊管轄桃源、六龜等山區救災工作，消防局警備車常需要載著勘災人員上山下海，在救災任務中不可或缺。民國94年，美濃企業家張吉安得知需求，曾捐贈一輛救災警備車給美濃消防分隊使用。
時隔多年，張吉安再度捐贈新車，今天上午在美濃分隊舉辦贈車儀式，立委邱議瑩、市議員朱信強等人參加。高市消防局主任秘書王志平代表美濃分隊接下新車，並頒發感謝狀感謝張吉安。
新車空間寬敞，且配備先進電子產品與通訊設備，性能比舊車更優異。高市消防局主秘張志平表示，近年全球各地出現極端氣候現象，天然災害帶來的創傷非常難預期，高雄山區常有救溺與山域搜救勤務，救災警備車十分重要，感謝民間捐贈支持消防人員。
張吉安事業體分布台灣、大陸兩地，目前擔任集團總裁。他表示，自高雄市區返鄉建廠15年，目前美濃有捷安達與日月光兩間科技公司，生產手機與電視零件，工廠設在家鄉，視需求照顧地方鄉親是理所當然之事，期盼新車發揮最大效益。
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