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企業家張吉安二度捐車美濃分隊 替勘災車汰舊換新

2019-05-27 12:33聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

美濃企業家張吉安以捷安達公司名義捐贈全新警備車給美濃分隊使用。記者徐白櫻／攝影
美濃企業家張吉安以捷安達公司名義捐贈全新警備車給美濃分隊使用。記者徐白櫻／攝影
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高雄企業家張吉安在美濃家鄉設立電子科技公司，繼14年前捐贈救災警備車後，今天又捐贈一輛全新的警備車給第六大隊美濃消防分隊使用，今天上午由高市消防局主任秘書王志平代表接受。張吉安表示，消防工作很辛苦，捐贈新車可讓舊車汰舊換新，以利救災工作。

高市消防局第六大隊管轄桃源、六龜等山區救災工作，消防局警備車常需要載著勘災人員上山下海，在救災任務中不可或缺。民國94年，美濃企業家張吉安得知需求，曾捐贈一輛救災警備車給美濃消防分隊使用。

時隔多年，張吉安再度捐贈新車，今天上午在美濃分隊舉辦贈車儀式，立委邱議瑩、市議員朱信強等人參加。高市消防局主任秘書王志平代表美濃分隊接下新車，並頒發感謝狀感謝張吉安。

新車空間寬敞，且配備先進電子產品與通訊設備，性能比舊車更優異。高市消防局主秘張志平表示，近年全球各地出現極端氣候現象，天然災害帶來的創傷非常難預期，高雄山區常有救溺與山域搜救勤務，救災警備車十分重要，感謝民間捐贈支持消防人員。

張吉安事業體分布台灣、大陸兩地，目前擔任集團總裁。他表示，自高雄市區返鄉建廠15年，目前美濃有捷安達與日月光兩間科技公司，生產手機與電視零件，工廠設在家鄉，視需求照顧地方鄉親是理所當然之事，期盼新車發揮最大效益。

美濃消防分隊警備車老舊，企業家張吉安（左三）時隔14年再捐新車，地方人士參加贈車...
美濃消防分隊警備車老舊，企業家張吉安（左三）時隔14年再捐新車，地方人士參加贈車儀式。記者徐白櫻／攝影
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